Kavanozlardan uyuşturucu çıktı

Edinilen bilgiye göre, İskenderun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve İstihbarat Büro Amirliği ekipleri koordineli bir şekilde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik istihbari çalışmada, R.B. isimli şahsın ikametinde arama yapıldı. Aramada, 5 cam kavanoz içerisinde 300 gram esrar, 300 mg ibareli 23 adet uyuşturucu, 3 adet captagon, 2 adet ibaresiz hap, 3 gram metamfetamin, 1 adet tabanca, 50 adet 9.19 mm fişek, uyuşturucu madde ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen 5 bin 555 lira para, 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

R.B. isimli şüphelisi hakkında yasal adli işlem başlatıldı.