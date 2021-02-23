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ESKİŞEHİR (DHA)
Haber Giriş: 23.02.2021 - 17:01 | Son Güncelleme:

Kavanoza gizlediği uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

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Kavanoza gizlediği uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
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ESKİŞEHİR’de 2 kişiye uyuşturucu satmaya çalışan bir şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Kavanoz içerisine gizlenmiş 18,17 gram esrar ele geçirildi.

Kavanoza gizlediği uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sattığı belirlenen şüpheliyi takibe aldı. Şüpheli, Çankaya Mahallesi’nde 2 kişiye uyuşturucu satmaya çalıştığı sırada yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelinin aracında yapılan aramada, kavanoz içerisine gizlenmiş 18,17 gram esrar ele geçirildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 2 kişi hakkında ise ‘uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan adli soruşturma başlatıldı.

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