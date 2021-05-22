Kavala’ya tahliye yok

Osman Kavala ile CIA eski danışmanı Henri Jak Barkey’in 15 Temmuz darbe teşebbüsü kapsamında anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs ve casusluktan yargılandıkları dava, Şubat ayında bozma kararının ardından yeniden görülen Gezi Parkı eylemleri davası ile birleştirilmişti. Duruşmaya davanın tek tutuklu sanığı Osman Kavala cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Tutuksuz sanıklar Mücella Yapıcı, Can Atalay ve Tayfun Kahraman ise salonda hazır bulundu.

Duruşmada söz alan Kavala, “Aleyhe hiçbir delil olmamasına, Gezi davasından beraat etmiş olmamıza ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hak ihlali kararına rağmen cezaevinde tutuldum. Casusluk suçlamasıyla ilgili delil olmadığını iddianameyi hazırlayan savcı da biliyor” dedi.

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