Kavala’ya tahliye yok
15 Temmuz darbe davasının yanı sıra Gezi Parkı davasında sanık olan Osman Kavala’nın tahliye talebi oy çokluğuyla bir kez daha reddedildi. İstanbul 30’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ne geçici olarak başkanlık eden üye hakim, Kavala’nın tahliyesi yönünde oy kullandı.
Osman Kavala ile CIA eski danışmanı Henri Jak Barkey’in 15 Temmuz darbe teşebbüsü kapsamında anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs ve casusluktan yargılandıkları dava, Şubat ayında bozma kararının ardından yeniden görülen Gezi Parkı eylemleri davası ile birleştirilmişti. Duruşmaya davanın tek tutuklu sanığı Osman Kavala cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Tutuksuz sanıklar Mücella Yapıcı, Can Atalay ve Tayfun Kahraman ise salonda hazır bulundu.
Duruşmada söz alan Kavala, “Aleyhe hiçbir delil olmamasına, Gezi davasından beraat etmiş olmamıza ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hak ihlali kararına rağmen cezaevinde tutuldum. Casusluk suçlamasıyla ilgili delil olmadığını iddianameyi hazırlayan savcı da biliyor” dedi.
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