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Kavala’ya tahliye çıkmadı

#Osman Kavala#Gezi Parkı#Mahkeme
Kavala’ya tahliye çıkmadı

Gezi Parkı, 15 Temmuz darbe teşebbüsü ve Çarşı davalarının tek dosyada birleştirilmesinin ardından yeniden görülen davada, 35 sanıklı Çarşı davasının dosyasının ayrılmasına karar verildi.

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İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar geldi. Davanın tek tutuklu sanığı Osman Kavala ise tepki olarak duruşmaya katılmadı.

Sanık avukatları, Gezi Parkı ile Çarşı dosyasının ayrılmasını ve Osman Kavala’nın tahliye edilmesini istedi. Mahkeme heyeti, 35 sanığın yer aldığı “Çarşı davası” dosyasının ayrılmasına, yargılamanın ayrı bir dosya üzerinden devam etmesine hükmetti. Oy çokluğu ile Kavala’nın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, “Gezi Parkı ve darbeye teşebbüs” davaları yönünden görüşünü hazırlaması için dosyayı savcıya göndererek duruşmayı erteledi. Bir üye hâkim ise Kavala’nın tahliyesi yönünde karşı oy kullandı.

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#Osman Kavala#Gezi Parkı#Mahkeme

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