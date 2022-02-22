Kavala’ya tahliye çıkmadı

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İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar geldi. Davanın tek tutuklu sanığı Osman Kavala ise tepki olarak duruşmaya katılmadı.

Sanık avukatları, Gezi Parkı ile Çarşı dosyasının ayrılmasını ve Osman Kavala’nın tahliye edilmesini istedi. Mahkeme heyeti, 35 sanığın yer aldığı “Çarşı davası” dosyasının ayrılmasına, yargılamanın ayrı bir dosya üzerinden devam etmesine hükmetti. Oy çokluğu ile Kavala’nın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, “Gezi Parkı ve darbeye teşebbüs” davaları yönünden görüşünü hazırlaması için dosyayı savcıya göndererek duruşmayı erteledi. Bir üye hâkim ise Kavala’nın tahliyesi yönünde karşı oy kullandı.