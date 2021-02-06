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Gündem
Ayşegül USTA / İSTANBUL
Haber Giriş: 06.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Kavala’nın dosyaları birleştirildi

Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
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Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
Kavala’nın dosyaları birleştirildi
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Osman Kavala ile eski CIA danışmanı Henri Jak Barkey’in ‘15 Temmuz darbe teşebbüsü’ kapsamında ‘anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs’ ve ‘devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etme’ suçlarından yargılandığı dava, Kavala’nın sanıkları arasında yer aldığı Gezi Parkı eylemi davası ile birleştirildi.

Kavala’nın tahliye talebi reddedildi. İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada iş insanı Leyla Alaton tanık olarak dinlendi.

Kavala’nın dosyaları birleştirildi

Alaton, ‘İshak Alaton’un darbe girişimini 1 hafta önceden Henri Barkey’den öğrendiğini bildiğini’ söyleyen tanık Cem Fadıl Bozkurt’un iftira attığını söyledi.

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Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
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