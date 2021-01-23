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Ayşegül USTA / İSTANBUL
Haber Giriş: 23.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Kavala’nın beraat kararı bozuldu

Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
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Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
Kavala’nın beraat kararı bozuldu
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Gezi Parkı eylemlerine ilişkin davada, Anadolu Kültür AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala’nın da arasında bulunduğu 9 sanık hakkında verilen beraat kararı, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 3’üncü Ceza Dairesince oy birliğiyle bozuldu.

Daire, dosyanın yeniden incelenmek ve hüküm kurulmak üzere yargılamanın yapıldığı İstanbul 30’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine hükmetti. Bozma kararında, Kavala hakkında İstanbul 36’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’ne açılan “15 Temmuz darbe teşebbüsü” davasının, “Gezi Parkı eylemleri” davası ile irtibatlı olabilecek şekilde anılan kısımlarına da yer verildi. Mahkemelerin gerekirse aynı suç bakımından birleştirilmesi hususunun değerlendirilerek karar verilmesi istendi.

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Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
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