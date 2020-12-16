Kavala’nın başvurusu AYM Genel Kurulu’nda

AYM KARARA BAĞLAYACAK

Kavala, “tutuklamanın hukuki olmaması nedeniyle ‘kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı’nın ihlal edildiği” iddiasıyla AYM’ne başvurmuştu. AYM 1. Bölümü dün Kavala’nın başvurusunu görüştü. Bölüm’den AYM İçtüzüğü uyarınca “başvurunun niteliği itibarıyla AYM Genel Kurulu’nca karara bağlanması gerekli görüldüğünden”, sevk kararı çıktı. AYM Genel Kurulu, Kavala’nın bireysel başvurusunu önümüzdeki günlerde gündemine alarak karara bağlayacak. Kavala’nın bu bireysel başvurusu, Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü’nce 29 Eylül’de ele alınmış ve başvurunun görüşülmesi ertelenmişti.

ÖNCEKİ BAŞVURUYA RET

Kavala’nın avukatlarının, “tutuklama tedbirinin hukuki olmaması, soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması ve tutukluluk incelemelerinin hakim/mahkeme önüne çıkarılmaksızın yapılması nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği” iddialarıyla ilgili daha önce yaptığı bir bireysel başvuru, AYM Genel Kurulu’nca 22 Mayıs 2019’da reddedilmişti. Kurul, ret kararını 5’e karşı 10 üyenin oy çokluğuyla almıştı.