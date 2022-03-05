Kavala’nın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

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Mütalaada kalkışma hareketlerinin Açık Toplum Enstitüsü Danışma Kurulu üyesi Osman Kavala’nın organizatörlüğünde diğer sanıklar ile bir plan ve senaryo doğrultusunda gerçekleştirildiği iddia edildi. Kavala ve Ayşe Mücella Yapıcı’nın “Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet; Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi’nin ise “Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme” suçundan 15’er yıldan 20’şer yıla kadar hapsi istendi. Yakalama kararı bulunan 9 sanığın ise dosyalarının ayrılması talep edildi.