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Haber Giriş: 19.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Kavala’da tutukluluğa devam kararı

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Kavala’da tutukluluğa devam kararı
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15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında tutuklanan işadamı Osman Kavala ve eski CIA danışmanı Henri Barkey’in yargılanmasına başlandı.

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi’yle bağlanan Kavala suçlamaları reddetti, “Hayatım boyunca darbelere karşı çıktım, ordunun siyasete müdahale etmesini eleştirdim. Gülenci örgütlenme ile ilişkim olmadı” dedi. Mahkeme aralarında iş kadını Leyla Alaton’un da bulunduğu bazı tanıkların dinlenmesine ve Kavala’nın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 5 Şubat’a erteledi.

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