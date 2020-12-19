Kavala’da tutukluluğa devam kararı

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi’yle bağlanan Kavala suçlamaları reddetti, “Hayatım boyunca darbelere karşı çıktım, ordunun siyasete müdahale etmesini eleştirdim. Gülenci örgütlenme ile ilişkim olmadı” dedi. Mahkeme aralarında iş kadını Leyla Alaton’un da bulunduğu bazı tanıkların dinlenmesine ve Kavala’nın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 5 Şubat’a erteledi.