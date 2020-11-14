Kavala dosyasına inceleme

HSK tarafından İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı’na gönderilen yazıda, “Yargı bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı ilkeleri temelinde, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi’nce yapılan incelemelerde ihlal kararına sebebiyet verip vermedikleri, neden oldukları ihlalin niteliği ve ağırlığı ile ilgililerin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Anayasa ile teminat altına alınan hakların korunması konusundaki gayretleri göz önünde bulundurularak yükselmeye layık olup olmadıklarına karar verilir’ hükmü yer almaktadır” denildi.

TAHLİYE VE YENİDEN TUTUKLAMA

Osman Kavala, 1 Kasım 2017’de tutuklandı. AİHM, 10 Aralık 2019’da hak ihlali kararı verdi. İstanbul 30’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nce beraat ve tahliye kararı verildi. Tahliye işlemleri sürerken, 2017’den devam eden 15 Temmuz darbeye teşebbüs soruşturması kapsamında yeniden tutuklandı.