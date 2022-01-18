Kavala davası: Tutukluluğa devam kararı

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İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada söz alan Osman Kavala’nın avukatı İlkan Koyuncu, “Kavala 4,5 yıldır tutuklu. Tahliye kararı çıkacağına inanmıyorum ama ev hapsi bekliyorum. Dosyada casusluk adına ne bilgi var ne belge. Tahliyesini talep ediyoruz” dedi. Mahkeme heyeti, suçun vasfı ve niteliği, atılı suçların yasada ön görülen cezanın üst sınırı, adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasının yetersiz kalacağı gerekçesiyle Osman Kavala’nın oy çokluğu ile tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. Bir üye hakim ise adli kontrol tedbiri ile tahliye edilmesi yönünde görüş bildirdi.