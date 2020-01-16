Katvan Savaşı nedir? Kimler arasında nerede yapıldı ve sonuçları

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Katvan Savaşı Karahitay Devleti ile Büyük Selçuklu Devleti tarafları arasında gerçekleşmiştir.

Katvan Savaşı Tarihi

1141 tarihinde başlamış olan Katvan Savaşı Katvan Çölü’nde gerçekleşmiştir. Bu savaş Karahitaylar Devleti ile Selçuklu Devleti arasında yapılmıştır. Büyük Selçuklu Devleti girmiş olduğu bu savaşın neticesinde kesin bir yenilgiye uğramıştır.

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Katvan Savaşı yenilgisi Büyük Selçuklu Devleti’nin sonu olmuştur. Adını Katvan Çölü’nden alan savaş Karahitaylar Devleti’nin üstünlüğüyle sonuçlanmış, Büyük Selçuklu Devleti ise yıkılmıştır.

Katvan Savaşı Özeti

11 ve 12. yüz yıllarda Büyük Selçuklu Devleti pek çok savaşa girmek durumunda kalmıştır. Ahmet Sencer döneminde Büyük Selçuklu Devleti Karahitaylar Devleti’ni kendisi için bir tehdit olarak görmeye başlamıştır. Yaşanan bu gelişmeler 1141 yılında Katvan Çölü’nde yapılmış olan Katvan Savaşı’nın çıkmasına neden olmuştur.

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Katvan Savaşı Büyük Selçuklu Devleti’nin yenilgisiyle sonuçlanmıştır. Büyük Selçuklu Devleti açısından bu savaş bir parçalanma döneminin başlangıcı olmuştur. Böylece Büyük Selçuklu Devleti çeşitli coğrafyalar üzerinde farklı devletler olarak varlık gösterme yoluna yönelmiştir. Ayrıca Katvan Savaşı Selçuklu Devleti'nin idari, siyasi ve askeri açıdan zayıfladığını gösteren bir savaş olmuştur.

Katvan Savaşının Önemi

Büyük Selçuklu Devleti için bir dağılma sürecinin başlangıcı olması bakımından Katvan Savaşı büyük öneme sahiptir. Büyük Selçuklu Devleti 1141 yılında Katvan Çölü’nde gerçekleşen savaşın kaybeden tarafı olmuştur. Bu savaş Selçuklu Devleti’nin yıkılma evresine girmesine ve çeşitli coğrafyalarda farklı devletlere ayrılmasına neden olmuştur.

Büyük Selçuklu Devleti’nin yıkılışına neden olması bakımında tarihte yaşanmış olan önemli savaşlardan biridir. Bu savaş sonrası yenilgiye uğrayan Büyük Selçuklu Devleti parçalanarak ortadan kalkmıştır. Savaşı kesin olarak kazananı Karahitaylılar Devleti olmuştur. Ahmed Sencer devletini yeniden toparlamıştır. Fakat Karahitaylılar Devleti'nin engel olarak gören Büyük Selçuklu hükümdarı Ahmed Sencer, devletin topraklarını ele geçirmeyi hedeflemiştir. Bu hedef doğrultusunda iki devlet arasında savaş ortaya çıkmıştır. Çıkan savaşta Karahitaylılar Devleti Ahmed Sencer'i ağır bir yenilgiye uğratmıştır.

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Katvan Savaşının Nedenleri ve Sonuçları

Büyük Selçuklu Devleti son derece etkili olduğu 11. ve 12. yüzyıllarda çeşitli savaşlara girmiştir. Büyük Selçuklu hükümdarı Ahmet Sencer döneminde önemli bir toparlanma dönemi başlamıştır. Ancak bu toparlanma sürecinde Karahitaylar Devleti’nin ciddi bir engel oluşturduğu görülmüştür. Bu durum Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı Ahmet Sencer'in Karahitay Devleti’ne savaş açma kararı vermesine neden olmuştur.

Bu kararın sonucu olarak 1141 tarihinde Katvan Çölü’nden bir savaş gerçekleşmiştir. İki taraf arasında yapılan bu savaş ise adını Katvan Çölü’nden almıştır. İki devlet arasında yapılmış olan bu savaşın Büyük Selçuklu Devleti açısından son derece önemli sonuçları vardır. Katvan Savaşı neticesinde ortaya çıkan bu sonuçlar ise şunlardır;

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- Katvan Çölü’nde gerçekleşen savaşın kazanan tarafı Karahitay Devleti olmuştur.

- Katvan Savaşı Büyük Selçuklu Devletinin parçalanma sürecine girmesine sebep olmuştur.

- Büyük Selçuklu Devleti, bu savaş neticesinde kesin bir yenilgiye uğramış ve devlet otoritesi zayıflamaya başlamıştır.

- Yıkılma süreci içerisine giren Büyük Selçuklu çeşitli coğrafyalar üzerinde farklı devletlere ayrılarak varlık göstermeye başlamıştır.

- Katvan Savaşı; Suriye, İran ve Türkiye Selçukluları gibi çeşitli devletlerin kurulması ile sonuçlanmıştır.

- Katvan Savaşı; Büyük Selçuklu Devleti'nin idari, siyasi, iktisadi ve askeri açıdan zayıflamış olduğunu ortaya koymuştur.

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- Katvan Savaşı’nın sonucu Büyük Selçuklu Devleti’nin kesin olarak parçalanması olmuştur.