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Çetin AYDIN / İSTANBUL
Haber Giriş: 08.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Katliamın sebebi: Deniz manzarası

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
Katliamın sebebi: Deniz manzarası

İstanbul Kartal’da Ahmet Salih Belginer (62) önceki gün, silahla avukatlık bürosunda dayı çocukları Haluk Onat (58), Kebire Esra Aymutlu (54), Ayşe Ece Aymutlu (26) ve Ahmet Nuri Onat’ı (63) öldürmüş, Arzu Onat’ı (56) ağır yaralamıştı.

Belginer, taksiyle Yalova’daki boşandığı eşinin evine kaçarken yakalanmıştı. Ayşe Ece Aymutlu’nun, Kebire Esra Aymutlu’nun kızı olduğu ve doğuştan gözlerinin görmediği belirtildi. Polis ekiplerinin yaptıkları araştırmaya göre, Belginer ve dayı çocukları arasında, Yalova’da kendilerine miras kalan 2 bin dönümlük arazinin deniz gören kısmının paylaşımı konusunda anlaşmazlık yaşandığı ortaya çıktı. Emniyet’te susma hakkını kullanan Belginer, dün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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