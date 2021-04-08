Katliamın sebebi: Deniz manzarası

Belginer, taksiyle Yalova’daki boşandığı eşinin evine kaçarken yakalanmıştı. Ayşe Ece Aymutlu’nun, Kebire Esra Aymutlu’nun kızı olduğu ve doğuştan gözlerinin görmediği belirtildi. Polis ekiplerinin yaptıkları araştırmaya göre, Belginer ve dayı çocukları arasında, Yalova’da kendilerine miras kalan 2 bin dönümlük arazinin deniz gören kısmının paylaşımı konusunda anlaşmazlık yaşandığı ortaya çıktı. Emniyet’te susma hakkını kullanan Belginer, dün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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