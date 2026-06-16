Katliamın ayak sesi 32 kez yankılanmış

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KAHRAMANMARAŞ’ın Onikişubat ilçesinde Ayser Çalık Ortaokulu’nda, 15 Nisan’da, 1 öğretmen ve 9 öğrencinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma devam ederken, TBMM Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu’nun da çalışmaları sürüyor. Yapılan çalışmalarda, saldırgan İsa Aras Mersinli’nin psikolojik sorunlarının ilkokuldayken başladığı ortaya çıktı. Bu nedenle öğretmenler tarafından saldırganın ilkokuldayken 3, ortaokuldayken de 29 olmak üzere toplam 32 kez rehberlik servisine gönderildiği belirlendi.

Öte yandan, saldırıyı tüm detaylarıyla araştırmak ve bunun sonucunda benzer olayların bir daha yaşanmaması adına Meclis’e sorunlar ve sorunların çözümü için önerilerin yer alacağı detaylı bir rapor sunmak adına 3 günlüğüne Kahramanmaraş’a gelen TBMM Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu, çalışmalarını tamamladı. Diğer günler ise saldırı sırasında görevde olan ile saldırıdan bir süre önce görevden alınan okul yönetimi ve öğretmenleri, İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli psikologlar, saldırıda hayatını kaybedenler ile yaralananların aileleri olmak üzere toplam 53 kişiyi dinledi.

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‘NASIL ENGELLEYECEĞİMİZİ DEĞERLENDİRİYORUZ’

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Çalışmalar sonunda değerlendirme yapan Komisyon Başkanı AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt şunları söyledi:

“Tabii burada 32 kere bu katil çocukla rehber öğretmenler tarafından tespit edilen ilkokul 2’den beri olaylar var, hadiseler var. Bunun yurtdışı bağlantılı olan belli sosyal mecralarda, dijital mecralarda, kendi bir aşırıcılığa kaçan ve kendisinin yine profillerinden dünyada benzer katliamları yapan çocukların paylaşımlarıyla ilgili olaylar var. Dolayısıyla bütün olay netlik içerisinde değerlendiriliyor. Kimler suçlu, kimler bu konuda ihmali, kastı varsa bunu zaten adli teşkilatımız, Cumhuriyet Başsavcılığımız bu çalışmalarını en güzel bir şekilde yürütüyor. Daha sonra bunun iddianamesi çıktıktan sonra diğer çalışmalarla ilgili, diğer incelemelerle ilgili raporlar hazırlandıktan sonra biz onları da alarak değerlendirerek bizim komisyonumuz bunları nasıl engellenebilir, nasıl ne yapılabilir, Meclis olarak üzerine düşen hadiseyi bunları gerçekleştirmek üzere çalışmaları devam ettiriyor. Önümüzdeki hafta Ankara'da sendikaların temsilcilerini de dinleyeceğiz.”

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‘AİLENİN KAYITSIZ KALMASINDAN GERÇEKLEŞTİRMİŞ’

Saldırıda yaşamını yitiren öğrencilerden Bayram Nabi Şişik’in babası İsmail Şişik ise “Çocuklarımızın ders saatinde okulda ders işlerken öğretmenleri başındayken sınıfta şehit edilmesi, bunun şehitlik sayılması talebini ilettik. Özellikle benim taleplerimden bir tanesi sınırsız silahlanma kanunun yasaklanmasını istedik. Bu cani çocuk 32 kere rehberlik hocası tarafından ailesine bildirildiği halde, RAM’a (Rehberlik ve Araştırma Merkezi) gönderilmesi gerektiği, tedavi edilmesi gerektiği vurgulandığı halde ailenin buna kayıtsız kalması, gereğini yapmamasından mütevellit bu olayı gerçekleştirmiş. Defaatle kendisine zarar vermiş bu çocuk. Kendi elini kalemle oymuş ve çantayla boğazını sıkmaya çalışmış 5’inci sınıftayken. İlkokuldan beri problemli bir çocuk” diye konuştu.