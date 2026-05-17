Katliamı önleyen kahraman polis 4 silah 8 şarjör kullandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü İsrail Başkonsolosluğu’na yapılan terörist saldırısı soruşturması sürüyor. Olay yerindeki 19 polisin ifadesi de dosyaya girerken, teröristleri etkisiz hale getiren ve o günün kahramanı olan polis memurunun ifadesine Hürriyet ulaştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, TEM Şubesi’nde ifade veren polisler olay günü yaşananları meslektaşlarına anlattı. Çatışma görüntüleriyle gündem olan ve üç teröristi de vuran genç polis memuru da ifade verdi. İfadelerde soluk soluğa devam eden bir çatışmanın nefes kesen sahnelerinin müthiş detayları var.

‘ARAMIZDA 10 METRE VARDI’

Sicil numarasından henüz 20’li yaşlarında olduğu anlaşılan polis memuru o gün yaşananları şöyle anlatıyor: “O gün bir ekip arkadaşım ve komiserimle TODA (Toplumsal Olaylara Destek Aracı) aracı içindeydik. Bu araca iki üç metre mesafede nöbet tutan kadın meslektaşım bir anda araca gelip ‘Saldırı var’ diye bağırdı. Hemen aşağı indim. Şüpheli 100 metre gerideki çevik kuvvet aracına doğru uzun namlulu silahla ateş ediyordu. Aramızda yaklaşık 10 metre vardı. İner inmez ateş etmeye başladım. Şüpheli vuruldu, yere düştü. Komiserimiz de bu şahsa doğru ateş etti. Diğer arkadaşımız ancak bir süre sonra inebildi çünkü bize ve çevredeki diğer arkadaşlarımıza ateş etmeye devam ediyorlardı. Tabancamdaki şarjörü ve yedek şarjörü şüphelileri vurmak için kullandım. Mermilerim bitince tekrar aracın orta kapısından girdim, şarjör aldım. Bu şarjördeki mermileri de kullandım. Mermiler bitince tekrar araca döndüm. Bize saldırıyı haber veren kadın meslektaşımın tabancasını da alarak aşağı indim. Şüphelileri bertaraf etmek için ateş etmeye devam ettim. Bu silahtaki mermiler de bitince meslektaşlarımdan şarjör istedim. Bir erkek personelden şarjör aldım.

Bu şarjörü kendi silahıma taktım. Şüphelilere ateş etmeye devam ettim. 3-4 mermi attıktan sonra anladığım kadarıyla şarjörle silah uyuşmadığı için silah tutukluk yaptı. Atışa devam edemedim. Bağırarak silah istedim. Araçtan bir meslektaşım inip yaklaşık 50 metre koşarak yanıma geldi, bana MP5 (otomatik) silah verdi.

MERMİ BİTTİKÇE SİLAH DEĞİŞTİRDİ

Bu esnada komiserimin ayağından vurduğu şüpheli hâlâ ayaktaydı, bize ateş ediyordu. Ben de bu MP5 silahla şüpheliye doğru ateş ettim. Şüpheli otoparkta bulunan bir servis aracının önündeydi. Ben MP5 ile ateş ettikten sonra şüpheli vurularak yere düştü. O esnada komiserimiz de vurulup, yere uzanmıştı. Kafasından kan geliyordu. Komisere baktım, bana ‘3 kişiler’ dedi. Arka tarafta da birisi olduğunu bana işaret etti. Ekip arkadaşım da araçtan indi, ona ‘Sen sağ taraftan git, ben de soldan gideceğim’ dedim. Hareket ettik. O esnada komiserimiz ayağa kalkarak yan yan gidip hem şüphelilere ateş ediyor hem de aralarındaki mesafeyi korumaya çalışıyordu.

Aracın arkasındaki şüpheliyi etkisiz hale getirmek için meslektaşımla sağlı sollu giderken şüpheli şahıs, arkadaşıma ateş ederek onu sol boyun tarafından vurdu. Ancak arkadaşım yere düşmedi. Bunun üzerine geri çekilerek çevik kuvvet otobüslerinin yanına doğru gitti. Ben şüpheliye doğru yürümeye devam ettim. MP5’le ateş ettim, şahıs vurularak yere düştü. Daha sonra MP5’in şarjöründeki mermiler de bitti.

Bunun üzerine çimlerin üzerindeki meslektaşlarımdan tabanca alarak şüphelilere yönelik ateş etmeye devam ettim. Halen daha benim en son vurduğum şüpheli bizlere yönelik ateş etmeye devam ediyordu. Bu şahsı en son aldığım tabanca ile vurdum ve etkisiz hale getirdim, daha sonra bu şüpheliden tarafımıza ateş edilmedi. Bunun üzerine ateşi kestim.”

“SU VERMEDİM”

Vurulan komiserime yardım etmek için koşarak yanına gittim. Gittiğimde başından vurulduğunu gördüm, ayrıca kasık bölgesinden de vurulmuştu. Kan akışını durdurmak için komiserin siyah tişörtüyle tampon yapmak için eğildiğimde yere düştüm. 19 Nisan 2025’te motosiklet kazası sonucu diz kapağım kırılmıştı. Düşünce diz kapağımdan tekrar darbe aldım.

“HASTANEDE DÜŞTÜM”

Olayın sıcaklığıyla arkadaşlarımın derdine düşmüştüm. O esnada herhangi bir şey hissetmemiştim. Hissetsem de o an düşüneceğim bir şey değildi. Yanıma gelen meslektaşımla komiserimizin bacağına kemer bağlayıp kanı durdurmaya çalıştık. Komiserim su istedi, çevredekilere su getirmelerini söyledim. Gelen suyla sadece yüzünü yıkadım. Su içirmedim. Yaralandığı için ve daha önce edindiğim bilgi ile su içirmek istemedim. Bir süre sonra olay yerine ambulanslar geldi, hastaneye götürdük. Vurulan diğer arkadaşımız da getirildi. Yanlarında 5-6 saat kaldım. Hava almak için yangın merdivenine gittim. Orada dizim nüksetti ve yere düştüm. Yerimden kalkamadım. Çevredekiler beni hemen acile götürüp tedavimi yaptılar”

BİRBİRLERİNE DE ATEŞ ETMİŞLER

Çatışma sırasında paniğe kapılan teröristler birbirlerine de ateş etmeye başlamış. Yaralı olarak ele geçirilen teröristlerden biri ifadesinde saldırganlardan birinin kendisine de ateş ettiğini belirterek “Abi ne yapıyorsun, benim” diye uyardığını söyledi. Yaralı ele geçen diğer saldırgan da “Polisler kafama sıksın diye onlara ‘Kâfir polis’ dedim ama beni öldürmediler” dedi.