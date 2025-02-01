Katliamı itiraf etti

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İSTANBUL Eyüpsultan’da bulunan bir apartmanın 3. katında, anne Aysun Yenigün (32), baba Mehmet Yenigün (43), babaanne Fatma İnce (71) ve çocukları birlikte yaşıyordu. İddiaya göre, akşam saatlerinde Mehmet Yenigün, elinde bulundurduğu altınları sayarken bir altının eksik olduğunu fark etti. Baba, eksik altını oğlu B.Y.’ye (17) sordu. Bu soru üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.Y., evde bulunan silahı alarak annesi Aysun, babası Mehmet, kız kardeşi Zilan ve babaannesi Fatma İnce’ye ateş açtı ve dördünü de öldürdükten sonra olay yerinden kaçtı.

ALTINLAR ÜZERİNDEN ÇIKTI

Polis ekipleri, yapılan incelemelerde katliamı gerçekleştiren kişinin, ölen çiftin 17 yaşındaki oğlu B.Y. olduğunu ve kayıp olduğunu tespit etti. B.Y.’nin bulunması için yapılan çalışmalar sonucunda, Bursa’da olduğu belirlenen şüpheli gözaltına alınarak İstanbul’a getirildi. B.Y., ilk sorgusunda cinayetleri kendisinin işlediğini itiraf etti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanıp Çocuk Şube Müdürlüğü’ne teslim edilen şüpheli B.Y.’nin cinayetleri, altın sayma sırasında çıkan tartışma nedeniyle gerçekleştirdiği öğrenildi.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelinin üzerinde olayda kullandığı silah, 10 ata altını, ziynet eşyaları ve az miktarda para bulundu.

Aysun Yenigün, Mehmet Yenigün, Zilan Yenigün ile Fatma İnce Sultangazi’de düzenlenen cenaze töreninin ardından defnedildi.