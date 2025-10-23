Katliamı getiren 6 günlük ‘ihmal’

Haberin Devamı

HÜRRİYET’in ulaştığı bilgilere göre, Mustafa Emlik’in 25 Haziran 2025’te Çanakkale’deki açık cezaevine nakli için karar verildi. Emlik, 26 Haziran Perşembe günü saat 11.00 sıralarında Burhaniye T Tipi Cezaevi’nden salıverildi. Mevzuata göre Emlik’in Çanakkale’deki açık cezaevine 24 saat içinde kayıt yaptırması gerekiyordu. Aksi halde ‘firari’ konumuna düşecekti. Emlik, bu süre içinde kayıt yaptırmadı. Sonraki günler ise (28-29 Haziran) cumartesi ve pazar gününe denk geliyordu. Emlik, 27 Haziran Cuma itibarıyla ‘firari’ duruma düştü.

JANDARMAYA YAKALANDI

“Firari” durumdayken Edremit’e geçti. Burada bir inşaat şirketinde ‘bekçi’ olarak çalışmaya başladı. 30 Haziran’da şirkete ait bir araçla Edremit’ten Akçay’a doğru gidiyordu. Araçta çalıştığı işyerinden başka biri daha vardı. Edremit’in Fener Koyu civarına geldiklerinde jandarma kontrol noktasını gördüler. İlk hamlede yolu değiştirip kaçmaya çalışsalar da jandarma tarafından fark edildiler. Gece saat 01.00 sıralarıydı. Jandarma kimliklerini sordu.

Haberin Devamı

FİRARİ DEĞİL ‘KABAHATLİ’

Üzerinde kimliği olmayan Emlik, kendisini ‘Demir Rıza’ olarak tanıttı. Jandarma ‘yüz tanıma’ sistemini devreye sokunca bu kişinin Mustafa Emlik olduğu anlaşıldı. Ancak herhangi bir arama kaydı yoktu. Yani kanunen 3 gündür firari olan Emlik’in bu durumu henüz ilgili birimler tarafından kaydedilmemişti. Bu yüzden 5326 sayılı ‘Kabahatler Kanunu’ üzerinden işlem yapıldı. ‘Kimliği bildirmeme’ ve ‘gürültüye neden olma’ kabahatlerinden toplam 2 bin 812 lira ceza kesildi. Emlik ve arkadaşı yoluna devam etti.

Gözden Kaçmasın Kim bu Edremit canisi Haberi görüntüle

HESABINI KİM VERECEK

Hürriyet, Emlik’in Burhaniye Cumhuriyet Başsavcılığı’ndaki ‘firar’ dosyasının detaylarına ulaştı. Buna göre Emlik hakkındaki arama ve yakalama kararı 3 Temmuz’da çıktı. Yani olması gerekenden tam 6 gün sonra… Emlik de bu süreçte rahatça dolaşmaya devam etti. Kontrol noktalarından da sorun yaşamadan geçti. Bu 6 günlük ihmalin neden kaynaklandığı ise henüz bilinmiyor.

Haberin Devamı

Emlik’e araması olmadığı için 5326 sayılı ‘Kabahatler Kanunu’ üzerinden yapılan işlemin tutanağı.

UZMAN ÇAVUŞU KATLETTİĞİ AN

Emlik tarafından öldürülen Uzman Çavuş Kemal Ekri’nin vurulma anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, 18 Ekim Cumartesi gecesi Mustafa Emlik, 19’uncu Komando Tugay Komutanlığı’nda görevli Uzman Çavuş Kemal Ekri’nin aracının önünü kesti. Görüntülerde, Emlik’in Ekri’nin aracına tekme attığı, aracından inen Ekri’ye tabanca ile ateş ettiği görülüyor. Yere düşen uzman çavuş olay yerinde hayatını kaybediyor. O anlar çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Haberin Devamı

TORBASINDA 122 MERMİ DAHA VARDI

Emlik; Edremit, Güre ve Akçay’daki katliamlarının ardından polis tarafından kıstırılmış ve çıkan çatışmada öldürülmüştü. Olay yeri inceleme ekipleri yaptıkları incelemede Emlik’in silahından çıkan 85 boş kovan buldu. Yani cani, iki saat içinde 85 kurşun sıkmıştı. Yanında bulunan bir torbadan ise 122 tane daha dolu mermi çıktı. Emlik’in bu kadar mermiyi nereden ve nasıl temin ettiği ve nasıl bir amacının olduğu henüz belirlenemedi. Telefonu da inceleme altında…

Haberin Devamı

3 KİŞİYİ HAYATTAN KOPARDI

Mustafa Emlik, Balıkesir’deki katliamlarına 18 Ekim akşamı Edremit’te başladı, Güre ve Akçay’da devam etti. 2 saat içinde evinde tek başına yaşayan Olcay Özdemir’i başından vurdu. Aracıyla yolda giden Uzman Çavuş Kemal Ekri’yi kurşun yağmuruna tutup öldürdü. Sokakta gördüğü Volkan Alp’i ateş edip ağır yaraladı. Işıklarda bekleyen Halil Anıl Pala’nın aracına ateş etti. Arkadaşlık teklifini reddeden A. Can’ın abisi Doğan Can’ı Güre’deki tekel bayisinde vurup ağır yaraladı. Yine Güre’de A. Can’ın eski sevgilisi Ramazan Özbek’i kurşun yağmuruna tuttu. Özbek ağır yaralı. Ardından Akçay’da evinin önünde jeoloji mühendisi Göktuğ Çalık’ı vurup öldürdü, Melih Nergiz ve Rukiye Karakaya’yı yaraladı. Kendisini takip eden polis memuru İbrahim Gül’ü bacağından vurdu. Polisle çatışmaya girdi. Polis memuru Ümit Işık yaralandı, Emlik vurularak öldürüldü.