Katliamı biçerdöver yüzünden yapmış… İşte caninin kanlı rotası... Hürriyet olay yerinde

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İHSANİYE ilçesinde 8 kişinin pompalı tüfekle öldürüldüğü, 2 kişinin de yaralandığı seri cinayetlerde yeni detaylar ortaya çıktı. Bozhüyük köyünde, biçerdöver operatörlüğü ve çiftçilik yapan Arif Sefa Özdemir, 3 ayrı köy ve 4 ayrı noktada katliam yaptı.

İLK DURAK AYAZİNİ KÖYÜ

Birbirlerine yakın mesafedeki köylerde işlenen cinayetlerin ilk durağı Ayazini köyüydü. Özdemir ilk olarak saat 15.10’da köy dışındaki kırsal alanda borç sorunu yaşadığı Numan ve Bekir Toprak ile Ahmet Uzel’i başlarından vurarak öldürdü.

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Numan Toprak - Ahmet Uzel - Bekir Toprak

CESETLERİ YAN YANA DİZDİ

Katliam yolculuğuna başlayan Özdemir, ilk cinayetleri işledikten sonra kaçmak için araç gaspı yapmak üzere seri cinayetlere devam etti. İlk saldırısından 20 dakika sonra 15.30’da Kıyır köyünde seyir halindeyken durdurduğu araçta bulunan Seydi Ahmet Aydoğmuş (73) ile eşi Satı Aydoğmuş’u (68) yakın mesafeden başlarından vurarak öldürdü. Aydoğmuş çiftinin cesetlerini araçtan çıkarıp yan yana dizdikten sonra da araçlarını aldı ve kaçmaya devam etti.

Satı Aydoğmuş - Seydi Ahmet Aydoğmuş

ÖĞRETMENLERİ VURDU

Yaklaşık 1 kilometre sonra ise hayvan alım satımı yapan İsmail Şen’in aracını durdurdu. Şen’i de burada öldüren Özdemir, cinayet yolculuğuna devam etti.

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İsmail Şen

Yukarıtandır köyüne geçti, saat 15.47’de kadın öğretmenleri katletti. Başlarından vurduğu öğretmen Hilal Mete araçta, Ayşe Sena Demir ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Ayşe Sena Demir - Hilal Mete

45 DAKİKADA 8 CİNAYET

Özdemir, daha sonra Afyonkarahisar kent merkezinde çocuklarını okuldan almaya giden Sevgi Postalcı’yı başından vurdu. Ağır yaralanan 3 çocuk annesi Sevgi Postalcı’nın hastanedeki tedavisi sürüyor. Eskişehir Seyitgazi’de kıskıvrak yakalan cani, sadece 45 dakika içinde 8 kişiyi öldürüp 2 kişiyi de yaraladı.

Sevgi Postalcı

KAN İZLERİNİ KÖYLÜLER TEMİZLEDİ

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine bağlı köylerde yas vardı. Olayların ardından Kıyık köyünde vatandaşlar, Seydi Ahmet Aydoğmuş ve eşi Satı Aydoğmuş’un yol kenarında öldürüldüğü yerdeki kan izlerini su ve fırçalarla temizledi. Aydoğmuş çifti, cuma namazının ardından köy camisinde düzenlenen cenaze töreninin ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

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ÖLÜM YOLU

Katliamın başladığı noktalardan biri olan İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyü yakınlarındaki yol kenarında Ahmet Üzel, Bekir Toprak ve Numan Toprak’ın öldürüldüğü yerde emniyet güçlerinin olay yeri inceleme şeritleri halen duruyordu.

İFADESİ DEHŞETE DÜŞÜRDÜ… 10’DAN GERİYE SAYIP VURDUM

Yakalandığında yüksek promil alkollü olan Arif Sefa Özdemir’in ifadesi bu nedenle ilk etapta alınamadı. Bir süre sonra jandarmada ifade veren Özdemir, cinayetleri soğukkanlılıkla anlattı. İfadesinde söyledikleri kan dondurucu nitelikteydi:

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BİÇERDÖVER YANINCA...

“Kırşehirli Numan Toprak’tan 40 bin Euro karşılığında vadeli borçla biçerdöver satın aldım, Manisa ve İzmir çevresinde çalışmaya başladım. Biçerdöver İzmir’de bir tarlada çalıştığım sırada aniden yanarak kullanılamaz hale geldi. Biçerdöver için 4 bin Euro borcum kaldı ama benden 11 bin Euro istendi. Bu borcu kabul etmediğim için aramızda tartışmalar ve kavgalar oldu. Onları köye davet ettim. Gazlıgöl girişinde buluştuktan sonra şahısları Ayazini köyüne çağırdım. Tartıştık, bu tartışmadan sonra ben bu şahısları öldürmeyi kafama koydum. ‘Hem babamdan para almaya, hem tarlaya bakmaya gidelim’ diyerek şahısları kırsal alana çektim. Transit aracım ile kaçmalarını engelleyecek şekilde önlerini kestim. Araç dibine kadar yanaşıp önde bulunan Numan ve yanındaki şahsı öldürmek için kafalarına nişan alarak 2 el ateş ettim. Sonra arkadaki şahsa ateş ettim. Hareket ettiğini görünce 1 el daha ateş ederek öldüğünden emin oldum.

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İzmir’de yanan ve her şeyi başlatan o biçerdöver...

POLİSİ ARAMASIN DİYE...

İlk cinayetlerin ardından kaçış güzergâhında araç değiştirmek için diğer olaylar yaşandı. Kıyır köyü yolunda önünü kestiğim 35 AG 5198 plakalı araçtaki Seydi Ahmet Aydoğmuş ve Satı Aydoğmuş’u araçlarını vermedikleri için öldürdüm. Araçla ilerlerken ilerdeki İsmail Şen’in tüfeği görüp polisi arayacağını söylemesi üzerine başından vurup öldürdüm. Selimiye köyü mevkisinde ise beni sıkıştıran bir TIR’a ateş açtım. İhsaniye ilçesi Yukarıtandır köyüne yaklaştığım esnada aracı değiştirmek için siyah renkli aracın önünü kestim. Araçta üç kadın vardı. Ön koltuktaki indi. İnen şahsa çok sayıda kişiyi öldürdüğümü ve kaçmam için araca ihtiyacım olduğunu söyledim. Diğer iki şahıs aşağı inmedi. Önce 10’dan geriye, sonra 5’ten geriye saydım. İnmediklerini ve telefonu bırakmadıklarını görünce ikisine de ayrı ayrı nişan alarak ateş ettim ve öldürdüm. Araçtan inen şahsa zarar vermedim.

Caninin yalalandığı araçtan çok sayıda pompalı tüfek fişeği çıktı.

YAYA KAÇARKEN YAKALANDIM

Bu olaydan sonra önümdeki bir başka araca arkadan çarparak aldım, ardından Eskişehir Seyitgazi sınırına geçtim. Kırka ve Taşlık mahallelerinde mantar toplayan vatandaşların aracını ve sonrasında bir aracı silah zoruyla aldım. Girdiğim köylerde muhtarların evini bularak ‘Ankara’dan denetleme görevlisi’ ve ‘MİT personeli’ olarak kendimi tanıttım. Beylik tabancalarını almaya çalıştım ancak alamadım. Aracın çamura saplanması üzerine yaya olarak kaçtım. Taşlık Mahallesi’nde anahtarı üzerinde olan bir aracı aldım. Jandarmanın ‘Dur’ ihtarı sonrası araçtan inip yaya olarak kaçmaya başladım. Sonra yakalandım. Yaptıklarımdan çok pişmanım, alkolün etkisiyle ne yaptığımı bilmiyordum.”

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TUTUKLANDI

‘Birden fazla kişiyi kasten öldürme’ suçundan tutuklanan Arif Sefa Özdemir’in İhsaniye ilçesine bağlı Bozhüyük köyünde yaşadığı, 2021’de evlenip 3 yıl sonra boşandığı, 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.

‘KENARA GEÇ BAK 8 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜM’

Arif Sefa Özdemir’in araçtan elinde pompalı tüfekle çıktığı anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Kırmızı renkli hafif ticari araçtan pompalı tüfekle çıkan Özdemir’in, durdurduğu bir başka aracın sürücüsünü “Kenara geç bak 8 kişiyi öldürdüm, kenara geç” diye tehdit ettikten sonra 26 APL 557 plakalı otomobili gaspettiği görüldü.

KURBANLARA SON VEDA

SENA ÖĞRETMEN’İN ANNESİ HABERLERDEN ÖĞRENMİŞ: TELEVİZYONDAKİ BENİM KIZIM MI

Yukarıtandır Ortaokulu’nda görev yapan Fen Bilimleri Öğretmeni Ayşe Sena Demir ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Hilal Mete’nin öldürülmeleri köyü yasa boğdu. Olayın ardından okulda eğitime bir günlük ara verildi ve öğrenciler ders başı yapamadı. Ayşe Sena Demir’in Antalya’da yaşayan annesi Hayrunissa Demir, olayı televizyondan öğrendiğini söyledi: “Televizyonda altyazı geçti bu İhsaniye’de olan olayla ilgili. Telefon çaldı. Müdür Bey aradı. Olağanüstü bir durum olduğunu düşündüm Müdür Beyin aramasıyla ilgili. ‘Müdür Bey bir olay mı var?’ diye sordum. ‘Yok, ufak bir kazaya karıştı Sena öğretmen’ dedi. Ben de ‘Televizyonda gördüm. Bir öldürme vakası. O olmasın’ dedim. Müdür Bey, ‘Hayır onunla ilgisi yok’ dedi. Ama tabii benim içime ateş düştü. İlk inandım, sonra işin rengini anladım” dedi. Demir’in cenazesi Antalya’nın Aksu ilçesindeki Kurşunluğu Mezarlığı’na gözyaşları içinde defnedildi.

Ayşe Sena Demir için Antalya Muratpaşa Camisi’nde tören düzenlendi.

Seydi Ahmet Aydoğmuş ve eşi Satı Aydoğmuş çifti için cuma namazının ardından köy camisinde cenaze töreni yapıldı.

BABASI YALNIZ KALMASIN DİYE...

1 çocuk annesi Hilal Mete’nin (31) cenazesi ise Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morgundan alınarak kent merkezindeki Paşa Camisi’ne getirildi. Tabutun yanına gelen Hilal Mete’nin eşi ve yakınları, gözyaşı döktü.

Cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazını müteakip, Afyonkarahisar Bayraktepe Mezarlığı’nda toprağa verilen Hilal Mete’nin annesinin vefatının ardından yalnız kalan babasının yanında olabilmek için iki yıl önce memleketi Afyonkarahisar’a tayin istediği öğrenildi. (DHA)





Hürriyet olay yerinde... Haber: Fevzi Kızılkoyun / Fotoğraf: Mert Gökhan Koç