'Katliamı alkışa' Türkiye'den ilk tepki: Yazıklar olsun size…

Haberin Devamı

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Washington DC'de ABD Kongresi'nde konuştu. Netanyahu, konuşma öncesinde, konuşma sırasında ve konuşma sonrasında dakikalarca ayakta alkışlandı. Türkiye'den peş peşe tepkiler geldi.

KURTULMUŞ: YAZIKLAR OLSUN SİZE

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, ABD'nin konuşamaya izin vermesine ve Kongre'nin Netanyahu'yu ayakta alkışlamasına sert tepki gösterdi.

TBMM Kurtulmuş "Uluslararası mahkemelerde yargılanan bir katliamcıyı, insan hakları, demokrasi, adalet namına insanlığın ne kadar kazanımı varsa tümünü ayaklar altına alarak “ayakta alkışlayan” topluluk, bu katliamın ortakları olarak insanlığın hafızasına kazınmıştır. Yazıklar olsun size…" dedi.

YILMAZ: ENDİŞE VERİCİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise şunları söyledi:

Haberin Devamı

"Gazze’de soykırım yapmak suçundan Uluslararası Adalet Divanı önünde sanık bir yöneticinin ABD Kongresinde gördüğü utandırıcı teveccüh, insani değerler, uluslararası hukuk ve demokrasinin geleceği bakımından endişe vericidir.

Lobiler ve hakim medya kanalları ile oluşturulan algılar karşısında, insanlığın sağduyusu ve hakikatin gücü en büyük dayanağımızdır.

Dünyanın tüm erdemli kişileri ve yönetimleri ile birlikte; insani hukukun, mazlum ve işgal altında olan Filistin halkının yanında olmaya, herkes için adaleti ve barışı savunmaya devam edeceğiz."