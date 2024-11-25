Katliam yaptı: 5 ölü 3 yaralı

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İstanbul Büyükçekmece’deki Celaliye Mahallesi’nde 4 katlı binanın 1’inci katında yaşayan ailesinin yanına dün saat 16.30 sıralarında gelen Bahtiyar Aladağ, evde tartıştığı annesi Necmiye Aladağ, babası Muhammet Aladağ ve kız kardeşi Buket Aladağ’a silahla ateş etti. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Muhammet Aladağ ve Necmiye Aladağ’ın hayatını kaybettiği tespit edilirken ağır yaralanan kız kardeşi Buket Aladağ hastaneye kaldırıldı. Kaçan silahlı saldırgan daha sonra Avcılar Üniversite Mahallesi’ndeki kuaför dükkânında saat 17.00 sıralarında silahlı saldırı gerçekleştirdi.

AVCILAR’DA EŞİNE SALDIRDI

Dükkânda çalışan Mehmet Salih Özsökük hayatını kaybederken aynı dükkândaki eşi Sibel Aladağ ve eşinin kardeşi Gökhan Soylu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Ardından saat 17.30 sıralarında Esenyurt Fatih Mahallesi’ne giden şüpheli burada kuzeni Serdar Şadan Buke’yi de öldürdükten sonra kendi aracının içerisinde intihar etti. Ayrıca Bahtiyar Aladağ’ın ‘Uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan çok sayıda suç kaydı olduğu belirtildi.