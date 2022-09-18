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Katliam yapıp sosyal medyadan paylaştı!

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#Beylikdüzü#Cinayet#Sosyal Medya
Katliam yapıp sosyal medyadan paylaştı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2022 07:00

İstanbul’da Ferhat Boduroğlu, tartıştığı baldızı ile eşini defalarca bıçaklayarak öldürdü. Ardından cesetlerin fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.

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İstanbul Beylikdüzü’nde dün 16.30 sıralarında Ferhat Boduroğlu, kızını bir odaya kilitledikten sonra tartıştığı baldızı Fatma Zehra Koyun’u yaşadığı dubleks evin üst katında defalarca bıçakladı. Daha sonra alt katta mutfaktaki eşi Vildan Boduroğlu’nu da bıçaklayarak öldürdü. Çocuğunu alıp evden kaçan cani, birlikte fotoğraf çekildi. Ardından çocuğunu kuaföre emanet edip, bir arkadaşıyla buluşmaya gitti. Komşuların ihbarıyla eve giden sağlık ekipleri iki kız kardeşin cansız bedenini buldu. Cesetler, otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Polisin yakalamak için alarma geçtiği Ferhat Boduroğlu, kızı ile çekildiği son fotoğraf ile cesetlerin görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı.

HASTANELİK OLDU

Ferhat Boduroğlu ardından kendini bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, Boduroğlu’nun kan kaybettiğini belirledi. Ambulansla hastaneye kaldırılan cani koca tedaviye alındı. Soruşturma sürüyor. 

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#Beylikdüzü#Cinayet#Sosyal Medya

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