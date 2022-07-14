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Katliam yapan kocanın son görüntüleri ortaya çıktı

#Denizli#Acıpayam#Emine Yalçın
Katliam yapan kocanın son görüntüleri ortaya çıktı

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde kendisini terk eden karısı Emine Yalçın ve evlilik planı yaptığı sevgilisi Mehmet Aksoy'u öldüren Erdal Yalçın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayı işlemeden önce aracına yakıt alan Erdal Yalçın'ın akaryakıt istasyonundaki son görüntüleri ortaya çıktı. Adliyeye sevkedilirken rahat tavırlar sergileyen Erdal Yalçın, 'Neden yaptınız?' sorusuna ise “Öğrenirsiniz sonra” diyerek cevap verdi.

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Acıpayam ilçesine bağlı Ören Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Muğla’nın Ortaca ilçesinde yaşayan Erdal Yalçın, kendisini terk eden eşi Emine Yalçın ve sevgilisi Mehmet Aksoy’u evlerine giderek öldürdü. Rastgele açılan ateş sonucu Mehmet Aksoy’un annesi Gülperi Aksoy ise ağır yaralandı. Yapılan çalışmada şüpheli olaydan 2,5 saat sonra suç aletiyle birlikte Muğla’da gözaltına alındı.

Katliam yapan kocanın son görüntüleri ortaya çıktı

Yapılan çalışmalarda Erdal Yalçın’ın, Mehmet Aksoy'u evinin yatak odasında göğsüne av tüfeği ile 1 el ateş ederek, kaçmaya çalışan 2 çocuğunun annesi Emine Yalçın'ın ise ardından 1 el ateş edip tüfek tutukluk yapınca bu kez üzerinde bulunan tabancayla 3 el daha ateş ederek öldürdüğü öğrenildi.

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Katliam yapan kocanın son görüntüleri ortaya çıktı

Şüphelinin olayda kullandığı tabanca ise jandarma ekipleri tarafından arazide yapılan aramada bulunurken, Erdal Yalçın ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Rahat tavırlar sergileyen, soğuk kanlılığını koruyan Erdal Yalçın, 'Neden yaptınız?' sorusuna ise “Öğrenirsiniz sonra” diyerek cevap verdi.

Yalçın çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan eşini ve sevgilisini gözünü kırpmadan öldüren kocanın son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Yalçın’ın olayı işlemeden önce bir akaryakıt istasyonuna gelerek yakıt alması yer aldı.

Koca dehşeti: Eşi ile sevgilisini öldürüp, sevgilisinin annesini ağır yaraladıDENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, geçen hafta kendisini terk ettiğini ileri sürdüğü eşi Emine Yalçın (38) ile onun sevgilisi olduğunu öne sürdüğü Mehmet Aksoy'u (33) evi basıp öldüren, Aksoy'un annesi Gülperi Aksoy'u (51) da yaralayan Erdal Yalçın'ın (39) pompalı tüfeğin tutukluk yapması üzerine tabancasıyla ateş etmeye devam ettiği ortaya çıktı.
daha fazla video içinKoca dehşeti: Eşi ile sevgilisini öldürüp, sevgilisinin annesini ağır yaraladı
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#Denizli#Acıpayam#Emine Yalçın

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