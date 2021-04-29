Katliam son anda engellendi

Ramazan A. isimli PKK’lı terörist, polisten kaçarken bir aracın altına içinde yaklaşık 5 kilogram patlamaya hazır 4 adet uzaktan kumandalı ve 2 adet de zaman ayarlı plastik patlayıcının olduğu çanta attı. Çanta patlamadan etkisiz hale getirilirken Ramazan A.ve İbrahim Z. yakalandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bugün İstanbul polisi çok önemli bir katliamı engellemiştir. Polisimizin otogardaki dikkatli takibi sonucu, istihbaratımızın keskin hafızası sonucu, bir aracın altına yerleştirilen 5 kiloluk patlayıcı tespit edildi” dedi.

Şüphelilerden biri kaçarken içinde 5 kilogramlık patlayıcının olduğu çantayı yol kenarındaki aracın altına attı.

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