MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKatliam son anda engellendi
GeriGündem Katliam son anda engellendi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Çetin AYDIN / İSTANBUL
Haber Giriş: 29.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Katliam son anda engellendi

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
Katliam son anda engellendi

Tam kapanma öncesi yoğunluğun yaşandığı Bayrampaşa 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda dün akşam büyük bir saldırı engellendi.

Ramazan A. isimli PKK’lı terörist, polisten kaçarken bir aracın altına içinde yaklaşık 5 kilogram patlamaya hazır 4 adet uzaktan kumandalı ve 2 adet de zaman ayarlı plastik patlayıcının olduğu çanta attı. Çanta patlamadan etkisiz hale getirilirken Ramazan A.ve İbrahim Z. yakalandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bugün İstanbul polisi çok önemli bir katliamı engellemiştir. Polisimizin otogardaki dikkatli takibi sonucu, istihbaratımızın keskin hafızası sonucu, bir aracın altına yerleştirilen 5 kiloluk patlayıcı tespit edildi” dedi.

Şüphelilerden biri kaçarken içinde 5 kilogramlık patlayıcının olduğu çantayı yol kenarındaki aracın altına attı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi