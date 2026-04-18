Katliam sinyali manifestoda

Haberin Devamı

Uzmanlar ‘manifesto’yu yorumladı:

AİLE İÇİ ŞİDDET İZLERİ

Türkiye Çocuk ve Ergen Psikiyatri Derneği Başkanı Prof. Dr. Neslihan İnal:

“Bu çocuğun aile içi şiddete maruz kaldığını görüyoruz. İçeriğin son derece argo ekseninde yazılmış olması bu şiddetin içselleştirildiğini de gösteriyor. Ergenler akran grubunda ya da bulundukları çevrede herhangi bir sosyal yapıya ait olamadıklarında, o aidiyeti hissetmediklerinde, kabul görmediklerinde zorbalama ve şiddet içerikli davranışlarda bulunabiliyor. Bu ergende yalnız, mutsuz, ailesi tarafından anlaşılmayan ve akranlarıyla iletişim kurmakta zorlanan bir tablo görülüyor. Sonuç olarak da bu durumu şiddete dönüştürerek dışa yansıtmış. Bir nevi bulunduğu ortama ait olamama duygusuyla intikam almaya çalıştığı düşünülebilir. Yazışmalarında ne kadar yalnız olduğundan bahsediyor. Bu, kabul görmemiş ve dışlanmış bir çocuk profiline işaret ediyor. Kendisini farklı ve üstün görmek isteyen, bu yönde bir algı geliştiren narsistik özellikler dikkat çekiyor. Narsisizmin kökeninde de çoğu zaman aile içi ilişkiler, bağlanma sorunları ve erken dönem deneyimlerin yer aldığını gözlemliyoruz.”

Haberin Devamı

GÖRÜLMEYEN ÇOCUKLAR...

Psikolog Emre Güzel:

“Telegram’ın kapalı gruplarında, anonim platformların karanlık odalarında çocuk arayan hesapların bir hedef profili var. Ve bu profil şaşırtıcı derecede tutarlı. Hedef, ‘sorunlu’ çocuk değil; görülmeyen çocuklar. Bu çocuklar tesadüfen seçilmiyor. Dijital ortamda bıraktıkları izlerle kendilerini zaten belli ediyorlar. Gece yarısı yapılan ‘kimse anlamıyor’ paylaşımları, öfke dolu yorumlar, ‘hayatın anlamı ne ki’ içeriklerinin altındaki etkileşimler onları dijital avcıların kolayca fark etmesine neden oluyor. Dijital avcı ilk adım olarak bu durumdaki çocukla iletişim kuruyor. İkinci adım ise güven inşası. ‘Seni anlayan tek kişi benim’, ‘Ailen seni görmüyor ama ben görüyorum’ gibi cümlelerle çocuğun en kırılgan noktasına temas ediliyor. Önce bir sır, sonra bir görev veriliyor. Bu süreç haftalar, bazen aylar sürüyor. Çocuk fark etmeden bir sadakat zincirine bağlanıyor. Burada kritik olan şu: Bu çocukların kırılganlığı bir zayıflıktan değil aslında karşılanmamış temel bir ihtiyaçtan kaynaklanıyor.”

Haberin Devamı

KAN DONDURAN MESAJLAR...

“S...

Belki bugün yaparım

Saat 3 gibi falan

5. sınıflar ve 6. sınıflar, hazır olsanız iyi olur

Bugün gerçekten bittim artık

Kendi babam beni boğmaya ve öldürmeye çalıştı

Bugün evde yalnızım

Hızlıca manifestomu yazacağım

Biraz uyuyacağım

Ve bu dünyaya ne kadar bittiğimi göstereceğim.”