Katliam silahını 12 bin TL’ye almış

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Cinayetlerin ardından Eskişehir’e kaçan Özdemir burada güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, çatışma sırasında bir astsubay da kulağından hafif yaralanmıştı. Özdemir, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Özdemir’in olayda kullandığı av tüfeğini yaklaşık 1 ay önce M.A. isimli şahıstan 12 bin TL karşılığında aldığı ve silahın ruhsatının bulunmadığı ortaya çıktı. M.A.’nın ise başka bir suçtan dolayı cezaevinde olduğu öğrenildi.

‘3’TEN GERİYE SAYDI’

Saldırılarda, araçları durdurulan 3 öğretmenden sağ kurtulmayı başaran Sultan Sema Gökçe’nin ifadesi ortaya çıktı. Gökçe, ifadesinde, “Önce ‘Aracım bozuldu’ diyerek yardım istedi. Ardından hemen silahını doğrulttu ve ‘Size zarar vermeyeceğim. Arabayı verin ve gidin’ dedi. Bunun üzerine hemen araçtan inip yol kenarındaki alt kısma indim ve ‘Yapma’ diye bağırdım. Araçtaki iki arkadaşım yaşadıkları korku nedeniyle dışarı çıkamadı. Saldırgan ‘Üçten geriye sayıyorum. İnmezseniz vuracağım’ dedi. Ardından geriye doğru saymaya başladı ve süre bitince ateş etmeye başladı” diye konuştu.