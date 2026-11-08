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Katliam silahını 12 bin TL’ye almış

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#Arif Sefa Özdemir#AFYONKARAHİSAR#Ahmet Uzel
Katliam silahını 12 bin TL’ye almış
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2026 07:00

AFYONKARAHİSAR İhsaniye’de Arif Sefa Özdemir (30), 5 Kasım Perşembe günü, biçerdöver alışverişinden kaynaklanan anlaşmazlık yaşadığı kişiler olan Ahmet Uzel (57), Bekir Toprak (50) ve Numan Toprak’ı (56) öldürdükten sonra araçlarını gasp etmek istediği 5 kişiyi öldürmüş, yine aracını almak istediği 1 kişiyi ağır yaralamıştı.

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Cinayetlerin ardından Eskişehir’e kaçan Özdemir burada güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, çatışma sırasında bir astsubay da kulağından hafif yaralanmıştı. Özdemir, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Özdemir’in olayda kullandığı av tüfeğini yaklaşık 1 ay önce M.A. isimli şahıstan 12 bin TL karşılığında aldığı ve silahın ruhsatının bulunmadığı ortaya çıktı. M.A.’nın ise başka bir suçtan dolayı cezaevinde olduğu öğrenildi.

‘3’TEN GERİYE SAYDI’

Saldırılarda, araçları durdurulan 3 öğretmenden sağ kurtulmayı başaran Sultan Sema Gökçe’nin ifadesi ortaya çıktı. Gökçe, ifadesinde, “Önce ‘Aracım bozuldu’ diyerek yardım istedi. Ardından hemen silahını doğrulttu ve ‘Size zarar vermeyeceğim. Arabayı verin ve gidin’ dedi. Bunun üzerine hemen araçtan inip yol kenarındaki alt kısma indim ve ‘Yapma’ diye bağırdım. Araçtaki iki arkadaşım yaşadıkları korku nedeniyle dışarı çıkamadı. Saldırgan ‘Üçten geriye sayıyorum. İnmezseniz vuracağım’ dedi. Ardından geriye doğru saymaya başladı ve süre bitince ateş etmeye başladı” diye konuştu.  

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#Arif Sefa Özdemir#AFYONKARAHİSAR#Ahmet Uzel

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