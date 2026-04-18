Katliam planlarını anlattığı Arjantinli sanal arkadaşı: Ona defalarca ‘yapma’ dedik

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu’nda geçen çarşamba öğle 13.30 sıralarında düzenlediği silahlı saldırıda 8 öğrenci ve 1 öğretmen olmak üzere 9 kişiyi katleden 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli’nin hayatına ilişkin ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Aynı okulun 8’inci sınıf öğrencisi İsa Aras’ın karanlık dijital geçmişine ve sanal bağlantılarıyla ilgili yeni detaylara ulaşıldı. Saldırı sonrası ölen İsa Aras’ın, radikal internet alt kültürleri ve yurtdışındaki arkadaş gruplarıyla kurduğu ilişki ağının boyutu dikkat çekti.

DEHŞETE DÜŞÜREN DİJİTAL İZLER

Yapılan incelemelerde, İsa Aras Mersinli’nin sanal dünyada “incel” (istemsiz bekârlar), LGBT ve aşırı şiddet içerikli oyun gruplarında yoğun mesai harcadığı belirlendi. Özellikle saldırganın mesajlaşma uygulaması WhatsApp profilinde, 2014 yılında ABD’de benzer bir okul katliamı gerçekleştiren ve bu çevrelerde sembolleştirilen Elliot Rodger’ın fotoğrafını kullanması, saldırının ideolojik arka planına dair önemli bir ipucu olarak değerlendirildi. Ayrıca, İsa Aras’ın ayna karşısında etek giyerek çektiği video görüntüleri de dijital mecralarda paylaşılan detaylar arasında yer aldı.

TAKMA ADI ‘KONATA’YDI

Soruşturmanın en çarpıcı gelişmelerinden biri ise İsa Aras’ın sosyal medya üzerinden tanıştığı Arjantin’deki arkadaş grubundan gelen itiraf oldu. Paylaştığı videoda, İsa Aras ile ilişkilerine ilişkin bilgilere de yer veren kız çocuğu, şunları kaydetti: “Aras (Konata), sürekli ‘Okul saldırısı yapacağım, haha’ derdi. Biz de ‘Arkadaşlar gülümseyin, yakında bir belgeselde olacağız’ gibi şakalar yapardık.

‘ÇOK EŞLİ BİR İLİŞKİMİZ VARDI’

Biz bunun olmasını istemedik, Aras (Konata) için de bunu istemedik. O benim ve Victor’un kız arkadaşıydı; poliamor (çok eşli) bir ilişkimiz vardı. Olanları öğrendiğimizde hepimiz ağladık. Ne ben ne de Victor, Aras’ın bunu yapmasını istedik. Ona defalarca kez ‘Lütfen yapma, buna değmez’ dedik. Diğer arkadaşlarımız da öyle. İsim vermeyeceğim ama bulunduğumuz Discord sunucusundaki birçok kişi bunu söyledi.

Şu an sunucu askıya alındı, bu olaydan dolayı sanırım iki yıl boyunca kullanamayacağım. Aras’ın cansız bedenini gördüm... Victor ile birlikte çok ağladık. Kurbanlar için de gerçekten çok üzgünüm.”

POLİS ŞAPKASI VE SİLAHLARLA...

İsa Aras Mersinli’nin yeni fotoğrafları ortaya çıktı. Fotoğraflardan birinde ayna karşısında özçekim yapan saldırganın, 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve Polis Başmüfettişi olan ve tutuklanan babası Uğur Mersinli’ye ait olduğu değerlendirilen polis tören şapkası taktığı görüldü. Bir diğer fotoğrafta ise İsa Aras’ın, babasının “Maraş sandığı içinde kilit altında tuttuğunu” iddia ettiği iki ayrı silahla pozu var. Caninin, şarjörleri arkadaşlarına açtığı canlı yayında doldurduğu görüntüleri de var.

SALDIRIDA YARALANAN FATMA ANLATTI: SINIFA GİRİP ‘KAÇIŞINIZ YOK’ DEDİ

Saldırı esnasında saklandığı sıranın altında arkadaşının kendisine siper olduğu Fatma İkra Çam, sınıfın penceresinden atlaması sonucu ayağından yaralandı. 5. sınıf öğrencisi Fatma, olay günü yaşadıklarını anlattı: “Sınıfımıza girdi ve ‘Kaçışınız yok’ diye bir şey söyledi. Türkçe konuşmuyordu, İngilizce konuştu. Baktım iki kişi camdan atlıyor, ben de kurtulmak için atladım. Beni aşağıdakiler çok az tutabildiler ama iyi ki de atlamışım. Biz atlarken diğer sınıfta ateş ediyordu. Ayağım çok ağrıyordu, müdür yardımcısı beni oradan uzaklaştırdı ve bizi servise bindirdiler. Psikolojim çok bozuldu, rüyalarıma giriyor. O kelimeden dolayı okula hiç gitmek istemiyorum artık.”

DUALARIMIZ ALMİNA İÇİN

Korkunç saldırıda yaralananlardan 5’i yoğun bakımda olmak üzere 8 öğrencinin tedavisi devam ediyor. Bu yaralılardan biri de kafasına sıkılan 2 kurşunla ağır yaralanan Almina Ağaoğlu. Ameliyat geçiren ve şu anda yoğun bakımda tedavisi süren Almina’nın ailesinin hastanedeki bekleyişi de sürüyor. Almina’nın babası Ahmet Miraç Ağaoğlu, kızı için tüm Türkiye’den dua isteyerek, “Kafasının arkasından 2 kurşun girmiş. Atardamarında kanama olduğundan dolayı ödem oluştu. Şu anda ödemin azalmasını bekliyoruz, durumu stabil. Tüm Türkiye’den dua bekliyoruz” dedi. - İHA

‘SUÇLULARIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ’

Kahramanmaraş’ta silahlı saldırıda öğrencileri korumak isterken İsa Aras Mersinli’nin tabancasından çıkan kurşunlarla hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara’nın oğlu avukat Furkan Kara, annesinin okulu ve çocukları çok sevdiğini belirterek, “Morali bozuk olduğunda okula giderdi. Nitekim o gün de grev olmasına rağmen yine okula gitti, dersine girdi, söz konusu üzücü hadise gerçekleşti. Kendisini çocuklara siper ettiğini öğrendik. O bizi gururlandırdı. Her ne kadar bir tarafımız çok hüzünlü olsa da kahraman bir anneye sahip olduğumuzu düşünüyoruz. Hukuki süreç şu an etkin bir şekilde işliyor. Annemi geri getirir mi? Maalesef geri getirmez. Bu noktada tabii ki ilgili kişiler varsa hayatta olan, zaten saldırgan öldü. Hayatta olup da suçlu kişiler varsa bunlarla ilgili de biz sürecin sonuna kadar takipçisi olmaya devam edeceğiz.” -DHA

SOSYAL MEDYA SORUŞTURMALARI: ‘SİLAHLI EYLEM’ PAYLAŞIMINA 7 TUTUKLAMA

SOSYAL medyada Kahramanmaraş’taki saldırıyla ilgili provokatif paylaşımlara yönelik soruşturmalar hız kesmiyor. Tekirdağ’da “okulda silahlı eylem yapılacağı” paylaşımlarına ilişkin gözaltına alınan 3 çocuktan 2’si tutuklandı. Bursa’da da “katliam yapılacak” paylaşımı yapan 16 yaşındaki öğrenci tutuklandı. Çanakkale’de saldırılarla ilgili yapılan paylaşımın altına “Zamanı var” yazan 20 yaşındaki Ü.B. tutuklandı. Samsun’da ise okullara saldırı yapılacağı yönündeki paylaşımlara 7 gözaltı yapıldı. Kars’ta okul saldırıları üzerinden korku ve panik yayan 22 hesaba erişim engeli getirildi. Denizli’de okul saldırılarıyla ilgili yanıltıcı paylaşımlar yapan 2 kişi gözaltında. Bolu’da okula saldırı düzenleyeceği tehdidi iddiasıyla 8. sınıf öğrencisi A.A. gözaltına alındı. Antalya Alanya’da okulu hedef alan paylaşım yapan Z.B.A. (19) tutuklandı. Çorum’da eğitim ve öğretimi aksatmaya yönelik korku ve panik oluşturabilecek içerikler paylaşan 3 öğrenci Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Uşak’ta da asılsız paylaşımlarla ilgili yaşı küçük 9 çocuğa adli işlem yapıldı, 1’i tutuklandı. İzmir Torbalı’da ise gözaltına alınan 2 öğrenci adli kontrolle bırakıldı, 2’sine ev hapsi verildi. Urfa’da da A.H.Ş. (17) tutuklandı.

İSTANBUL’DA 12 GÖZALTI

Saldırıyla alâkalı ‘bombalama’ yapacağına yönelik mesajlar paylaşan çocuk şüphelilere yönelik Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, 18 yaşından küçük 12 şüpheli gözaltına alındı. Bağcılar’da 17 yaşındaki M.A.’nın evinde kamuflaj, hücum yeleği, bıçak, biber gazi ve polis rozeti ele geçirildi. DHA-AA

OKULLARDA POLİS NÖBETİ



Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırılarının ardından eğitim sendikalarının aldığı iş bırakma kararı doğrultusunda öğretmenlerin bir kısmı eylemlerini dün de sürdürdü. Bazı veliler de hem öğretmenlerin eylemine destek vermek hem de endişe nedeniyle çocuklarını okula göndermedi.

Ülke genelindeki okulların çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı. İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla okullarda görev almaya başlayan polisler, dün de özellikle giriş ve çıkış saatlerinde aktif bir şekilde denetimlerini sürdürdü. Öte yandan dün Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 81 ilin millî eğitim müdürüyle bir araya geldi. Bakan Tekin, olayı tüm boyutlarıyla değerlendirdiklerini, okullarda alınacak tedbirlerle ilgili çalışmaların devam ettiğini ve yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi.