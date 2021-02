Katliam gibi kazadan sonra yürek burkan fotoğraflar kaldı

Antalya'nın Serik ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren Harun Can Ateş'in (23) beraberindeki 6 aylık hamile eşi Sevgi Ateş (23), annesi Şükriye Ateş (59), baldızları Sevda Em (20) ve Gülsüm Em (18) ile birlikte kayınpederine taziyeye gittiği, diğer otomobil sürücüsü ehliyetsiz Mehmet Ali Em'in (17) ise bir yakınına ilaç bıraktıktan sonra evine döndüğü ortaya çıktı. Mehmet Ali Em ile diğer araçta ölen 3 kız kardeşin uzaktan akraba olduğu belirtildi. Harun Can ve Sevgi Ateş çiftinden geriye ise düğünde çekilen mutluluk fotoğrafları ve görüntüler kaldı.



Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Serik'e bağlı Sarıabalı Mahallesi Devlet Su İşleri kanal yolunda meydana geldi. Sarıabalı'nın Koyak mevkiinde bir akrabasına ilaç götüren Mehmet Ali Em yönetimindeki 07 AOF 750 plakalı otomobil ile kısa süre önce annesini kaybeden kayınpederine taziyeye giden Harun Can Ateş yönetimindeki 07 ANJ 366 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Ateş’in kullandığı otomobil, savrulup yol kenarındaki kanalete çarptıktan sonra dere yatağına yan yattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ, DİĞER ARAÇTA ÖLEN 3 KIZ KARDEŞ İLE AKRABA



Kazada Mehmet Ali Em ile diğer otomobilin sürücüsü Harun Can Ateş, eşi Sevgi Ateş, annesi Şükriye Ateş, baldızları Sevda Em ve Gülsüm Em'in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Araçta sıkışan cenazeler, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.



Ölenlerin cenazeleri, dün gece yapılan otopsinin ardından savcılık talimatıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



Kazada ölen Mehmet Ali Em'in, diğer araçta yaşamını yitiren Sevgi, Sevda ve Gülsüm'ün babası İbrahim Em'in amcasının torunu olduğu belirtildi.



7 AY ÖNCE EVLENDİLER



Yaklaşık 8 yıldır birlikte olan Harun Can Ateş ve Sevgi Ateş'in geçen yıl ağustos ayında evlendiği, eylül ayında da düğün yaptıkları ifade edildi. Harun Can Ateş'in oto yıkama işi yaptığı, hamile olan Sevgi Ateş'in ise Serik Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü kadrosunda çalıştığı ve belediyeye ait kreşte görev yaptığı öğrenildi. Çiftten geriye düğünlerinde çekilen görüntüler ile mutluluk fotoğrafları kaldı.



KIZININ GELİNLİKLİ VİDEOSUNU PAYLAŞTI



Kazada 3 kızını kaybeden İbrahim Em büyük üzüntü yaşadı. İbrahim Em, kızları ve damadıyla çektirdiği bir fotoğrafı, "Bir tanecik evlatlarım, canlarım, Şükriye teyzem, oğlum Harun Can Ateş, kızlarım Sevgi Ateş, Sevda Em ve Gülsüm Em vefat etmiştir. Cenazeleri yarın öğleden önce Sarıabalı köyü Koyak Mahallesi'nde defnedilecektir" mesajıyla sosyal medyadan paylaştı.



İbrahim Em'in büyük kızı Sevgi'nin geçen yıl yapılan düğünü sırasında çekilen ve kızına evden gelinlikle çıkmadan önce kırmızı kuşak bağladığı görüntüleri de, "Bu son görevim değil nefes aldığım sürece hep yanımdayım mutluluklar güzel kızım" ifadeleriyle paylaştığı görüldü.



CENAZELER MORGDAN ALINDI



Antalya'nın Serik ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada ölen 6 kişinin cenazeleri Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. İki ayrı araca alınan cenazeler toprağa verilmek üzere Serik ilçesine doğru yola çıkarıldı.