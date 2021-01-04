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DHA
Haber Giriş: 04.01.2021 - 21:46 | Son Güncelleme:

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Elazığ’da, hafif ticari aracın, karşı şeride geçerek otomobille kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alınırken korkunç kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Kaza, akşam saatlerinde Kuzey Çevre Yolu Necmettin Erbakan Bulvarında meydana geldi. 23 HT 937 plakalı hafif ticari araç, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, 23 K 5497 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada ismi öğrenilemeyen 2 kişi olay yerinde, 2 kişi ise kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. 4 kişi de yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Her iki aracın da hurdaya döndüğü kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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