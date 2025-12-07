Katliam gibi kaza: 7 ölü 11 yaralı

Haberin Devamı

Adana - Gaziantep otoyolu Osmaniye’nin Bahçe ilçesi Ayran Tüneli yakınlarında dün saat 05.00 sıralarında, H.K. (52) yönetimindeki 06 CSZ 834 plakalı TIR, lastiğinin patlaması nedeniyle sağ şerite durarak park etti. Bu sırada orta şeritte seyir halinde olan A.A. (42) yönetimindeki İzmir - Gaziantep seferini yapan SEÇ turizme ait 27 AVD 454 plakalı yolcu otobüsü, duran TIR’a arkadan çarptı.

OTOBÜS HURDAYA DÖNDÜ

Çarpmanın etkisiyle otobüs hurdaya döndü, bazı yolcular araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Kazada Esma Atlar (37), Mehmet Kızıldoğan (42), Ahmet Keske (19), Nezihe Avcu (55), Ökkeş Acet (56), Yaşar Doğan (59) ve Eda Bayrak’ın (36) öldüğü tespit edildi. Yaralılar, ambulanslarla Osmaniye’deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Valilik açıklamasında, “Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı’na bilgi verilmiş olup, olayla ilgili adli tahkikata başlanmıştır. Yol trafiğe kapatılarak gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır” ifadelerine yer verildi. Otobüs şoförü A.A. ile TIR şoförü H.K., gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otobüs ile TIR otoyoldan kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

‘SÜRATLİ GİDİYORDU’

Düziçi Devlet Hastanesi’nde tedavi gören yaralı yolculardan Mehmet Avcı, kaza sırasında uyanık olduğunu belirtti.

İzmir’den Gaziantep’e giden otobüsün hızının yüksek olduğunu iddia eden Avcı, “Biliyordum böyle bir şey olacağını çünkü şoför süratli gidiyordu. Yolda da lastik patlamıştı, yarım saat oyalandık, onun farkını çıkarırım diye biraz hızlı gidiyordu. Tam göremedim ama sol tarafta bir araba vardı, onu geçemeyince sağdan geçmeye çalıştı, sağda da TIR olunca ona vurdu” diye konuştu.

Yolculuğu esnasında otobüsten inmeyi düşündüğünü anlatan Avcı, şunları kaydetti:

“Şoförün arkasında 13 numarada oturuyordum. Şoförün otobüsü kullanmasında bir tuhaflık vardı. Hatta Osmaniye’de inip Gaziantep’e minibüsle gitmeyi düşündüm, sonra vazgeçtim. Kaza sonrası ambulanslar geldi. Biz kendi çabamızla otobüsten çıktık.”