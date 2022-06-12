Katliam gibi kaza

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Balıkesir’de Kepsut-Dursunbey karayolunun Naipler Mahallesi yol ayrımında dün 11.30 sıralarında, düğüne gitmek için yola çıkanların bulunduğu 10 AEA 731 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen 10 F 4942 plakalı süt taşıma tankeri, kafa kafaya çarptı. Kazada 6 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlardan çıkarılan yaralılar, çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2’si daha kurtarılamadı.

Kaza yerine gelip yetkililerden bilgi alan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, “Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum” dedi.