Katliam gibi kaza: 2’si çocuk 6 ölü 3 yaralı

Haberin Devamı

ANKARA yönüne giden 31 GE 368 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 06 EPP 091 plakalı otomobil, dün 10.30 sıralarında Haymana ilçesi ile Konya arasındaki yolun Çalış Mahallesi mevkisinde kafa kafaya çarpıştı. Hatalı sollama sonucu meydana geldiği gerçekleştiği belirtilen kazada 2 araç da hurdaya dönerken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi araçlarda sıkışan 2’si çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan 3 kişi ise yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haberin Devamı

İBRE 110 KM’DE TAKILI KALDI

Kazada hayatını kaybedenlerin isimleri belirlendi. 31 GE 368 plakalı otomobilin sürücüsü Piyade Astsubay Muhammet Emin Özdemir, yanında bulunan 9 aylık Duru Özdemir ve Ayşe Özdemir ile 06 EPP 091 plakalı otomobilin sürücüsü Abdullah Özgen, yanında bulunan Görkem Yıldırım (6) ve Arif Yıldırım hayatını kaybetti. Yaralanan Yusuf Özdemir, Neriman Yıldırım ve hayatını kaybeden dedesi ile aynı ismi taşıyan Arif Yıldırım’ın hastanede tedavisi sürüyor. Edirne’de görev yapan Astsubay Muhammet Emin Özdemir’in kullandığı otomobilin hız göstergesinin 110 kilometrede takılı kaldığı görüldü.