Katliam ‘Geliyorum’ demiş

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Bingöl’de özel harekâtçı olarak görev yapan 6 yıllık polis memuru Adem Ergüner (29), iddiaya göre 175 bin liraya sattığı aracının parasını, müteahhitlik yapan ağabeyi Mehmet Ergüner’e (40) vererek kendisine ev yapmasını istedi. Evin yapılmadığını gören Ergüner, ağabeyinden parayı geri istedi. Paranın miktarı konusunda anlaşamayan kardeşler arasında tartışma çıktı.

KURŞUN YAĞDIRDI

Adem Ergüner, izin alıp eşi ve çocuğuyla birlikte eski görev yeri Eskişehir’e gitti. Burada ailesini AVM’de bırakan Ergüner, geçen ocak ayında Bursa’nın Orhangazi ilçesine geldi. Adem Ergüner, buluştuğu ağabeyleri Mehmet ve Remzi (45) Ergüner, annesi Bedriye (67) ile yengesi Fatma Ergüner’e (39) kurşun yağdırdı. Ergüner’in annesi, ağabeyleri ve yengesi hayatını kaybetti. Tutuklanan Adem Ergüner hakkında, 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde, ‘üstsoy veya altsoydan birini, eşi veya kardeşi öldürme’ ve ‘tehdit’ suçlarından 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Adem Ergüner'in yargılanmasına başlandı. Duruşmada savunması istenen Adem Ergüner, “Bir sonraki celse ifade vermek istiyorum” dedi.

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‘ONA YALVARDIM’

Mahkemede sanık olarak dinlenen Adem Ergüner’in kız kardeşi Songül I. ise “Aileme, ‘Sizi gelip öldüreceğim, şarjörü size boşaltacağım’ şeklinde tehdit içerikli sözler söyledi. Kendisine, ‘Ne olur ona ateş etme. Öldürme. Beni vur. Anneme kıyma’ diye dakikalarca yalvardım ama dinlemedi. Kaçarken tökezleyip yere düşen anneme kurşunlar yağdırdı” dedi.

Mahkeme heyeti duruşmayı ertelerken sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.