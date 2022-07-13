Katliam ‘geliyorum’ demiş

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Gözaltına alınan Tugay Turgut’un Emniyet’teki ifadesinde “Eşimin telefonunda başkasına ait yazışmalar gördüm. Benden ayrılmak istediğini söyledi. Eşimle aramızda çıkan kıskançlık tartışması sonucu olay yaşandı” dediği öne sürüldü. Tugay Turgut, Emniyet’teki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hâkimlik tarafından tutuklandı.

‘SIK SIK ŞİDDET UYGULUYORDU’

Kurye olarak çalışan Tugay Turgut’un madde bağımlısı olduğunu iddia eden komşuları, eşi Zeynep Turgut’a ve kayınvalidesi Nemide Dinçer’e sık sık şiddet uyguladığını, çığlık seslerini duyduklarını, bu nedenle bir yıl içerisinde 6-7 kez polis geldiğini ama şikâyetçi olunmadığı için polislerin geri döndüğünü anlattılar. Tugay Turgut’un balkondan özel harekât polisine ateş açtığını, daha sonra eve girerek ateş etmeye devam ettiğini, ondan sonra uzun süre çığlık seslerini duyduklarını belirttiler. Komşuları, Zeynep Turgut’un otizmli bir çocuğu bulunduğu ve onunla ilgilendiğini ifade ettiler.

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