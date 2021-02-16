Katliam evi

Manisa Alaşehir’de yaşayan Hüseyin Özcan (22), önceki gün 22.30’da, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, “Babaannem yaralı” diyerek yardım istedi. Söz konusu adrese, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Özcan, jandarmaya teslim oldu. Ardından eve giren jandarma, Özcan'ın çiftçilik yapan babası Süleyman Özcan (51), annesi Raziye Özcan (51) ve babaannesi Karanfil Özcan’ın (81) cansız bedenleriyle karşılaştı. 3 kişinin de av tüfeğiyle vurulduğu belirlendi. Jandarma, ayağından bıçakla yaralanan Hüseyin Özcan’ı gözaltına aldı.

ÖNCE BIÇAKLA SALDIRDI

Hüseyin Özcan ifadesinde, aile arasındaki tartışmada önce babasının av tüfeğiyle annesini öldürdüğünü, ardından da babasının elindeki tüfeği almak için bıçakla saldırdığını belirtti. Babasının yaralandığını kaydeden Hüseyin Özcan, av tüfeğiyle Süleyman Özcan’ı vurduğunu itiraf etti. O sırada babaannesi Karanfil Özcan´ı da öldürdüğünü belirten Hüseyin Özcan, yaşadığı şok ile kendisini de ayağından yaraladığını ifade etti. Hakim karşısına çıkarılan ve olaydan pişmanlık duymadığını, benzer durumda yine aynı şekilde yakınlarını öldüreceğini söyleyen Hüseyin Özcan tutuklandı.

AİLE EVLAT EDİNMİŞ

Hüseyin Özcan'ın, 22 yıl önce Özcan çifti tarafından evlatlık alındığı ortaya çıktı. Çiftin, Hüseyin Özcan’ı doğumundan hemen sonra ailesinden alıp, evlatları gibi büyüttükleri öğrenildi. Öldürülen çiftin akrabası Yasin Arslan (23), Hüseyin Özcan'ın lise yıllarından itibaren psikolojik sorunları olduğunu ve tedavi gördüğünü iddia etti.