Katliam evi: 3 ölü 1 yaralı

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Adana Seyhan’da alkol bağımlısı olduğu öğrenilen Suriye uyruklu Özgür Durmuş (38), dün 01.00 sıralarında, evde bilinmeyen nedenle eşi ve ailesiyle tartıştı. Eve alkollü geldiği öğrenilen Durmuş, tartışma sırasında mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla önce eşi İptahal Baba’nın, ardından kayınpederi Abdo Baba, kayınvalidesi İnayet Hellah ve engelli kayınbiraderi Yahya Baba’nın boğazlarını kesti. Gözü dönmüş koca, telefonla polise haber verdikten sonra evden çıkıp kaçtı.

6 çocuk devlet korumasında

POLİSE TESLİM OLDU

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Adrese giren sağlık ekipleri İnayet Hellah’ın hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralı 3 kişi eğitim ve araştırma hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan İptahal ve Yahya Baba, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Hastanede tedavisi süren Abdo Baba’nın da hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi. Dehşet saçan Özgür Durmuş ise sabaha karşı polis merkezine giderek teslim oldu. Özgür Durmuş’un şiddet uyguladığı 6 çocuğunun ‘Sevgi Evleri’ne yerleştirildiği ve bu nedenle ailesiyle arasının açıldığı öğrenildi. İptahal Baba ile annesi İnayet Hellah’ın cenazeleri ise Küçükoba Mezarlığı’nda toprağa verildi.