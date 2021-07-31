Katliam! 7 kişiyi öldürdüler... Evi kundakladılar...

KONYA’nın Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak’ta dün saat 18.50’de bir eve silahlı saldırı düzenlendi. 2009’dan bu yana aralarında husumet olduğu iddia edilen K. ailesinden kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, aynı mahallede oturdukları Dedeoğulları Ailesi’nin evlerine tabanca ve tüfeklerle ateş açtı, ortalık kan gölüne döndü. Saldırganlar kaçarken evi de ateşe verdi. Olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri, Yaşar, Barış, Serap, Serpil, İpek, Metin ve Sibel Dedeoğulları’nın hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiyeciler ise yangını söndürdü. Olay yerinde delil toplayan ekipler, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Konya Valisi Vahdettin Özkan ile İl Emniyet Müdürü Engin Dinç de olay yerine gelerek incelemede bulundu.

SOYLU: YAKLAŞIK 11 YILLIK HUSUMET

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, “Bunun Kürt-Türk meselesiyle ilgili herhangi bir alakası yoktur. Yaklaşık 11 yıllık bir husumet. İnanıyorum saldırgan çok kısa süreç içinde yakalanacak, adalete teslim edilecek ve cezasını alacaktır” ifadesini kullandı.

‘SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ SÜRÜYOR’

Konya Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada ise, “Meram’da meydana gelen elim olayda, maalesef aynı aileden 7 kişi silahla öldürülmüştür. Soruşturma tüm imkanlar seferber edilerek çok yönlü olarak devam etmektedir. En yakın zamanda olayın failleri yakalanarak adalete teslim edilecektir” denildi.

İki aile arasında geçen mayıs ayında çıkan kavgada K. ailesinden 11 kişinin gözaltına alındığı, 9’unun tahliye edildiği öğrenildi.

Önceki gün ise yine iki aile arasında tartışma yaşandığı, ‘hakaret’ iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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