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Gündem
DHA
Haber Giriş: 06.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Katliam: 60 saatte 216 gri kurt öldürüldü

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Katliam: 60 saatte 216 gri kurt öldürüldü

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Wisconsin eyaletinde geçen hafta başlayan kurt avlama sezonunda limitler aşıldı.

Limitlere uymayan avcılar 60 saatte 216 gri kurdu katletti. Yetkililerin belirttiği kotanın yaklaşık yüzde 82 üzerinde avlanma yapıldığını ifade eden Wisconsin Doğal Kaynaklar Departmanı, bir hafta sürmesi planlanan sezonu 4 gün erken bitirdi.

KABİLELER KORUYOR

Departman yetkilileri, öldürülen gri kurtların sayısı karşısında şaşkınlığa uğradıklarını ve bu sebeple avlanma sezonunu erken bitirdiklerini ifade etti.

Avlanma düzenlemelerine göre, devlet yetkililerinin, kurt nüfuslarını istikrara kavuşturmak amacıyla toplam 200 kurt itlaf hedefi var ancak yerli Amerikan kabileleri her yıl 81 kurtluk bir kota talep ediyor. Kabileler, kurtları kutsal kabul ettikleri için genellikle kendilerine düşen payı öldürmek yerine korumaya alıyor.

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