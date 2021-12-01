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#Avcılar#İstanbul#Cinayet
Katillerini beklemiş Otelci çiftin cinayetinde korkunç detaylar... Lüks ciple gitmişler

Avcılar'da otel işletmeciliği yapan karı koca Esra Yıldız ve Nuri Yıldız'ın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin suçlamaları kabul etmediği öğrenilirken, cinayetin tüm detayları polis dosyasında yer aldı. Polisin, Nuri Yıldız'ın lüks otomobilini 50 kilometre boyunca kameralar yardımıyla takip ederek şüphelilere ulaştığı öğrenildi. Polis dosyasına göre olayı Nuri Yıldız'ın yeğenleri Ferhat Y. ile Muhyettin Y. gerçekleştirdi. Onları buluşmaya getiren ise Aleyna Y. olarak belirlendi. Cinayetlerin Yıldız çiftinin otellerini ele geçirmek maksadıyla yapılmış olma ihtimali üzerinde duruyor.

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İstanbul, Esenyurt TEM Otoyolu Haramidere bağlantı yolunda 11 Ekim 2021 tarihinde lüks bir aracı söndüren itfaiye ekipleri aracı söndürdükten sonra içinde kan izleri gördüğünde polis harekete geçerek soruşturma başlatılmıştı. Polis lüks otomobilin sahibi Nuri Yıldız'ın evine gittiğinde eşi Esra Yıldız (38)'ın boğazı kesilerek öldürüldüğünü görmüştü.

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada polis, Nuri Yıldız'ı aramaya başlarken, 14 Ekim 2021 tarihinde Beylikdüzü, Dereağzı Mahallesi, Gaziler Caddesi ile Vilda Sokak arasında bulunan boş arazide bir erkek cesedi bulunmuştu. Yapılan incelemede başından tabancayla vurularak öldürülen cesedin Nuri Yıldız'a ait olduğu belirlenmişti.

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CİNAYETLERİN TÜM DETAYLARINA ULAŞILDI

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturmada cinayetlerin nasıl işlendiği yönündeki ayrıntılara ulaşıldı. Polis soruşturmasına göre olayın olduğu gece saat 21.21'deEsra Yıldız, Beyoğlu'nda bulunan otellerinden ayrılarak bir taksiye binerek evine doğru hareket etti. Aynı otelden 21.53' te lüks cipine binerek ayrılan Nuri Yıldız'ın Okmeydanı kavşağından E-5 karayoluna bağlandığı ve Avcılar yönüne doğru hareket ettiği tespit edildi. Nuri Yıldız'ın kullandığı otomobilin Bahçelievler'de yol kenarında durarak dörtlü lambalarını yakarak beklemeye başladığı görüldü. Bir süre sonra arkadan gelen bir araçtan inen iki şüphelinin, Nuri Yıldız'ın otomobiline bindiği ardından otomobilin hareket ettiği tespit edildi.

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İLK CİNAYET BURADA İŞLENDİ

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Polisin yaptığı çalışmada daha sonra kamera görüntülerine giren aracın ön camında bulunan mermi izinin Nuri Yıldız'ın buluşmanın hemen ardından öldürüldüğü tespit edildi. Kamera görüntülerinden takip edilen Nuri Yıldız'ın da içinde bulunduğu otomobilin Gürpınar'a gittiği ardından Beylikdüzü'ne geldiği tespit edildi. Şüphelilerin burada Nuri Yıldız'ın cesedini bir ağacın altına bıraktıktan sonra olayda kullandıkları silahı bir çalılığın içine atarak yollarına devam ettikleri tespit edildi.

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İKİNCİ CİNAYETİ İŞLEMEYE LÜKS CİPLE GİTMİŞLER

Polis dosyasına göre şüpheliler ardından Avcılar'a Nuri Yıldız'ın evine doğru hareket etti. Nuri Yıldız'ın otomobilini bir sokak arkaya park eden şüphelilerin eve yöneldikleri ve zili çalarak kapıyı açtırdıkları tespit edildi. Esra Yıldız'ın normalde kapıyı tanımadığı kimseye açmadığı öğrenilirken, eve girmeden önce Nuri Yıldız'ın telefonuyla Esra Yıldız'ın telefonu arasında kısa bir görüşme gerçekleştiği belirlendi.

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10 DAKİKA İÇİNDE CİNAYETİ İŞLEMİŞLER

Eve girerken güvenlik kameraları tarafından görüntülenen şüphelilerin içerde yaklaşık 10 dakika kaldıktan sonra aceleyle binayı terk ettikleri görüldü. Polis dosyasına göre şüphelilerin bu süre içinde cinayeti işledikleri Esra Yıldız'ı boğazını kesip vücudundan defalarca bıçakladıkları tespit edildi.

DAHA SONRA OTOMOBİLİ YAKMIŞLAR

Kamera kayıtlarına göre yine Nuri Yıldız'ın lüks aracıyla hareket eden şüphelilerin Avcılar'dan Haramidere istikametine doğru hareket ettikleri, bir süre sonra durarak aracı ateş verdikleri tespit edildi.

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SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

Cinayet Büro Amirliğinde 3 gün boyunca sorgulanan şüphelilerin cinayet işledikleri iddialarını kabul etmedikleri tespit edildi. Şüphelilerden Ferhat Y.'nin Nuri Yıldız'la ortaklık için 600 bin lira para verdiğini ancak bu ortaklığın gerçekleşmediğini söylediği öğrenildi. Şüpheliler arasında bulunan Muhyettin Y.'nin de bir süre önce cezaevinden çıktığı belirlendi. Polis dosyasına göre cinayetleri Ferhat Y. ile Muhyettin Y işlerken onları Nuri Yıldız'la buluşmaya getiren kişinin ise Aleyna Y. olduğu belirlendi.

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Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler Fahri Y.(58), Zübeyde Y.(65), Songül Y.(37), Mühyettin Y.(35), Ferhat Y.(27), Berfin Y.(26), Aleyna Y.(20) adliyeye sevk edildi.

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#Avcılar#İstanbul#Cinayet

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