Katillerine ceza yağdı: Rümeysa çatışmanın ortasında kalmıştı

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Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde 21 Kasım 2025 akşamı Lüleburgaz Biz Bize Yeteriz Derneği Başkanı Emin Sanpur’un kızı Rümeysa Sanpur, nişanlısının evine yemeğe gitti. İddiaya göre, bir süre sonra Sanpur’un nişanlısının husumetlileri olduğu belirtilen grup tarafından silahlarla eve ateş açıldı. Evdekiler de gruba karşılık verdi. Bu sırada çatışmanın arasında kalan Rümeysa Sanpur yaralandı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Sanpur, kaldırıldığı Lüleburgaz Devlet Hastanesi’nde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İKİ DOSYA BİRLEŞTİRİLDİ

Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma kapsamında, sanıklardan 5’inin 18 yaşından küçük olduğu gerekçesiyle dosyalarını ayırdı. 10’u tutuklu 18 sanık hakkında iddianamelerin hazırlanmasının ardından iki dosya, eylemlerin birlikte değerlendirilerek yargılamanın yapılması gerektiği gerekçesiyle Lüleburgaz Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tekrar birleştirildi. Hazırlanan iddianamenin ardından Lüleburgaz Ağır Ceza Mahkemesi’nde 18 yaşından küçük E.B., N.C.B., R.B., Y.Y. ve A.Ş. isimli 5 çocuk için ‘Tasarlayarak öldürme’ ve ‘Kadına karşı olası kastla öldürme’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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‘HEPSİNİN CEZA ALMASINI TALEP EDİYORUM’

Davanın 3’üncü duruşması dün mahkeme salonuna dönüştürülen Lüleburgaz Sanat Akademisi Yıldız Salonu’nda yapıldı. Mahkeme başkanının söz verdiği Rümeysa’nın babası Emin Sanpur, “Biz şahsımız adına ceza verdirecek adi insanlar değiliz. Bizim burada derdimiz kimin ne kadar olayda parmağı varsa, kim gözcülük yaptıysa, kim ateş yaktıysa, kim orada suça karıştıysa, kim silah taşıdıysa, kim haber uçurmuşsa hepsinin ceza almalarını yüce mahkememizden talep ediyorum. Adaletiniz var olsun” dedi.

Mahkeme başkanı, sanıklara son sözlerini sordu. Sanıkların tamamı, savcının mütalaasına katılmadıklarını belirterek, beraatlerini talep etti.

Duruşmaya verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan D.B. ve E.B.’yi ‘Kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 5 kez ‘Kasten öldürmeye teşebbüs suçundan toplam 50’şer yıl, N.C.B. ve Y.Y., ‘Kadına karşı kasten öldürmek’ suçundan 18 yıl, 5 kez ‘Kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 33 yıl 4’er ay, ‘Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurmak’tan 8 ay 20’şer gün, D.B. ve E.B., ‘Kadına karşı kasten öldürmek’ten 15 yıl, 5 kez ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ten 25 yıl, ‘Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurmak’tan 1 yıl 30’ar gün. E.B. ve R.B, ‘Kadına karşı kasten öldürmek’ten 10 yıl, 5 kez ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ten toplam 16 yıl 8’er ay, B.B. ‘Kadına karşı kesten öldürmek’ten 15 yıl, 5 kez ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ten toplam 25 yıl, tutuksuz yargılanan A.D., ‘Kadına karşı kasten öldürmek’ten 7 yıl, 5 kez ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ten toplam 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

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Tutuksuz yargılanan ve hapis cezasına çarptırılan suça sürüklenen çocuklardan A.Ş. ve R.B.’nin kararla birlikte tutuklanmasına hükmedildi. Tutuklu sanıklardan O.D. ise tahliye edildi. Tutuksuz yargılanan K.B., O.B., S.İ., M.D., S.D., T.D., Y.D. ve O.B. beraat etti.

Emin-Nüket Sanpur çifti duruşmanın ardından kızları Rümeysa’nın mezarını ziyaret edip, dua etti. Anne Nüket Sanpur, gözyaşlarına hakim olamadı. m Mehmet YİRUN - Mehmetcan ARSLAN / DHA