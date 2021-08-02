Katilleri aranıyor

İSTANBUL’da Mehmet Ali Şahin (25) ve 3 arkadaşının içerisinde bulunduğu otomobil, Kurban Bayramı’nın son günü 23 Temmuz 2021 tarihinde saat 23.00 sıralarında Avcılar Ambarlı Mahallesi’nde ilerliyordu. Bu sırada bir otomobil önlerini kesti. Elinde silahla otomobilden inen bir kişi silahını Şahin’e doğrultarak peş peşe ateş etti. Şahin ağır yaralanırken, saldırganlar kaçtı. Hastaneye kaldırılan Şahin, olaydan 5 gün sonra hayatını kaybetti. Polis, saldırganların kullandığı otomobili Avcılar’da terk edilmiş halde buldu.

23 SUÇ KAYDI VAR

Otomobilde bir suç unsuruna rastlanmazken, otomobilin K.B.’ye ait olduğu belirlendi. Polis, olayı K.B. ve kardeşi B.B.’nin gerçekleştirdiğine yönelik bilgilere ulaştı. Şahin ve 2 kardeşin birbirlerini tanıdıkları ve aralarında daha önceden oluşan bir husumetten dolayı olayın gerçekleştiğini tespit etti. Polisin, farklı suçlardan 23 suç kaydı olan K.B. ve B.B. adlı kardeşleri yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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