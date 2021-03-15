Katilleri 18 yıl sonra yakalandı

İzmir’in Buca ilçesine bağlı Evka 1 Mahallesi 1106 Sokak’ta, 25 Haziran 2003’te, kimliği belirsiz kişiler, Alaittin Çırpan’a (58) ait eve hırsızlık amacıyla girdi. O sırada yalnız olan Çırpan ile hırsızlık şüphelileri arasında boğuşma yaşandı. Çırpan, aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Eve girenler kaçarken, bir süre sonra gelen Türkan Çırpan, eşini kanlar içinde bulup durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Çırpan'ın yaşamını yitirdiği belirlenirken polis de araştırma başlattı. Ancak olay, faili meçhul olarak kaldı.

DELİLLER YENİDEN İNCELENDİ

İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın’ın talimatı doğrultusunda Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan ve geçmiş yıllarda işlenen faili meçhul cinayet olaylarını araştıran özel ekip, dosyayı raftan indirdi. 2003 yılında olay yeri ve sonrasında toplanan deliller yeniden incelendi, ardından cinayet tarihinde bölgede yaşayan vatandaş, esnaf ve görgü tanıklarıyla görüşüldü. Ekipler 200’e yakın kişinin ifadesine başvurdu. O dönem Alaittin Çırpan ile aynı mahallede yaşayan Cafer Gümüşburun (44) ile arkadaşı İlkat Ersöz (43) üzerine şüpheler yoğunlaştı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Gümüşburun ve Ersöz gözaltına alındı.

ÇAPRAZ SORGUDA İTİRAF

Şüpheliler, önce suçlamaları kabul etmedi. Ardından özel ekip tarafından gerçekleştirilen çapraz sorguda cinayeti itiraf ettiler. Sorguda, Gümüşburun ve Ersöz, hırsızlık için Alaittin Çırpan’ın evine girdiklerini, karşı karşıya gelince de öldürdüklerini anlattı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 'Çırpan cinayeti´ zaman aşımına 2 yıl kala çözülmüş oldu. Alaittin Çırpan’ın eşi Türkan Çırpan, “Eşimi öldürenler, hak ettiği cezayı çeksin. Yakalayan polis ekiplerinden Allah razı olsun” dedi.

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