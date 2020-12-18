Katilinin ailesine dava yolu

Adalet Bakanlığı, Gültekin’in ailesi adına yapılan kanun yararına bozma talebine olumlu yanıt verdi, üç kişi hakkında daha dava açılması gerektiği kaydedildi. Bakanlık başvurusunda, Cemal Metin Avcı’nın, cinayet günü anne-babası ile yoğun bir telefon trafiğinin olduğu kaydedildi. Başvuruda, Cemal Metin Avcı’nın gözaltına alındığı gün olan 20 Temmuz günü saat 22.34’te, Ayten Avcı, Selim Avcı ile kızları E. Avcı’nın bağ evine giderek delilleri yok ettiği öne sürüldü.