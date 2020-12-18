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Haber Giriş: 18.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Katilinin ailesine dava yolu

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Katilinin ailesine dava yolu
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Muğla'da üniversitesi öğrencisi Pınar Gültekin’i vahşice öldüren Cemal Metin Avcı’nın anne-babası ile bir ortakları hakkında dava açılması için önemli bir karar alındı.

Adalet Bakanlığı, Gültekin’in ailesi adına yapılan kanun yararına bozma talebine olumlu yanıt verdi, üç kişi hakkında daha dava açılması gerektiği kaydedildi. Bakanlık başvurusunda, Cemal Metin Avcı’nın, cinayet günü anne-babası ile yoğun bir telefon trafiğinin olduğu kaydedildi. Başvuruda, Cemal Metin Avcı’nın gözaltına alındığı gün olan 20 Temmuz günü saat 22.34’te, Ayten Avcı, Selim Avcı ile kızları E. Avcı’nın bağ evine giderek delilleri yok ettiği öne sürüldü. 

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