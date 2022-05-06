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Katiline zurna

#Düğün#Silah#Cinayet
Katiline zurna

Bir sokak düğününde havaya ateş açan Erol Coşkun’un tabancasından çıkan kurşun, zurnacı Emre Tıptaş’ın kalbine isabet etti. Yaşamını yitiren Tıptaş’ın silah ateşlenmeden önce Coşkun’la göz göze gelmesi ve vurulma anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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ZURNACI Emre Tıptaş (41), davulcu arkadaşıyla, önceki gün akşam saatlerinde Osmaniye’nin Kadirli ilçesi, Kesikkeli Mahallesi’ndeki sokak düğününe gitti. Tıptaş ve arkadaşının çaldığı şarkılarla davetliler eğlenmeye başladı.

Düğünün ilerleyen saatlerinde bazı kişiler ‘kutlama’ adı altında tabancayla havaya ateş etmeye başladı. Alkollü olduğu öğrenilen Erol Coşkun (40) da elinde tabanca, havaya ateş etmek için davul zurna eşliğinde oynayanların arasına girdi. Erol Coşkun kolunu havaya kaldırırken elindeki tabancası birden ateş aldı, çıkan kurşun tam karşısındaki evli ve 4 çocuk babası zurnacı Emre Tıptaş’ın kalbine isabet etti.

Tıptaş’ın yanındaki davulcu arkadaşının yüzüne de barut geldi. Tıptaş, bir süre yürüdükten sonra yere yığıldı. Mahalle muhtarının aracıyla Kadirli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Tıptaş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Jandarma, olayın ardından kaçan Erol Coşkun’un yakalanması için çalışma başlattı.

GÖZ GÖZE GELMİŞLER

Bu arada Tıptaş’ın silah ateşlenmeden önce Coşkun’la göz göze gelmesi ve vurulduğu an, bir davetlinin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Emre Tıptaş’ın göğsünü tutarak alandan uzaklaşmaya çalıştığı da görüldü. Bu sırada oynayanların arasına giren bir kişinin de havaya ateş etmeye devam ettiği görüntülerde yer aldı.

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#Düğün#Silah#Cinayet

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