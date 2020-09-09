Katiline 12 yıl
İstanbul Küçükçekmece’de 21 Temmuz 2019 akşamı, D-100 karayolu üzerinde makas atarak ilerleyen bir otomobil, önündeki araca çarptıktan sonra otobüs durağında bekleyenlerin arasına daldı.
Feci kazada 13 kişi yaralandı. Üniversite öğrencisi Begüm Kartal (19) hayatını kaybetti. Begüm’ün organları 4 kişiye hayat verdi. Kanında 1.42 promil alkol çıkan sürücü Fatih Sezer (28) hakkında 22.5 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Görülen son duruşmada sanık Sezer, “Pişmanım” dedi. Mahkeme heyeti sanığı, 12 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Cezada takdir indirimi uygulanmadı. Baba Haluk Kartal, “Biz adalet arayışımıza hukuki süreçte devam edeceğiz” dedi.
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