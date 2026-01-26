Katilin yalanı ortaya çıktı

Haberin Devamı

Polis ekipleri, kapısını çilingire açtırıp girdiği evde Dilan Geyik’i (18) holdeki demire asılı buldu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Geyik’in öldüğü belirlendi. Ekipler, Geyik’in duruş pozisyonu ile iple bağlı olduğu demirin konumunu şüpheli buldu.

SÖYLEDİKLERİYLE YAPTIKLARI ÇELİŞTİ

Geyik’in erkek arkadaşı Mustafa Bingöl’ün (27) ifadesine başvuruldu. Bingöl’ün çelişkili ifadeleri üzerine ekipler, olayın intihar gibi gösterilmeye çalışıldığını değerlendirdi. 40’ın üzerinde güvenlik kamerası ve yaklaşık 15 Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kamerasından toplam 450 saatlik görüntü izlendi. Bingöl’ün ifadesinde, olay günü binaya 1 kez geldiğini söylemesine karşın 4 kez girip çıktığı görüldü. Yine ifadesinde olayın olduğu saatlerde kendisinin işlettiği börekçi dükkânında olmadığı, o saatlerde binanın içinde yaklaşık 1 saat bulunduğu tespit edildi. Bingöl, 20 Aralık’ta gözaltına alındı.

MEKTUBU DA KENDİ YAZMIŞ

Ayrıca İzmir Bölge Kriminal Müdürlüğü ekipleri, Geyik’in intiharından önce bıraktığı değerlendirilen intihar notunun da Bingöl tarafından yazıldığını belirledi. Polis ekipleri, Mustafa Bingöl ve Dilan Geyik arasında kıskançlık nedeniyle sık sık tartışma yaşandığını, Bingöl’ün olay günü pet şişe ile evin kapısını açtığını, Geyik’i boğduktan sonra intihar gibi göstermeye çalıştığını tespit etti. Bingöl’ün, Geyik’in teyzesini arayıp kendisine ulaşamadığını söyleyerek cesedin bulunmasını sağladığı saptandı. İşlemleri tamamlanan Bingöl, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bingöl, 22 Aralık’ta cezaevinde intihar etti.