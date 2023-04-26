Katilin silahı kendi sonu oldu

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Altay’ın 18 suç kaydı vardı ve cinayet suçundan aranıyordu. Özleyen de cinayetten aranıyordu ve 4 suç kaydı vardı. Evi saklanmak için tutmuşlardı.

‘EVİ HEMEN KONTROL ET’

Önceki gün Harun Ö.’yü arayan galerici Ebubekir T. evi hemen kontrol etmesini istedi. Harun Ö. evin kapısını çilingire açtırıp içeri girdiğinde, yatak odasında çıplak halde bir kadın cesedi buldu ve polisi aradı. Polis ekipleri ölen kişinin Buket Yorgancı (22) olduğunu tespit etti. Yorgancı başından tek kurşunla vurulmuştu. Polis ekipleri evde yaptıkları aramada bir adet 7.65 mm çapında ruhsatsız tabanca ile 9 mm çapında boş bir kovan buldu. Apartmanda yaşayanlar, gece saatlerinde iki el ateş sesi duyduklarını söyledi.

İÇERİ BİRLİKTE GİRMİŞLER

Kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, öldürülen Yorgancı ile Altay’ın eve birlikte girdiklerini tespit etti. Altay yaklaşık 1 saat sonra evden tek başına ayrılmıştı. Polis ekipleri Altay ile Özleyen’i aramaya başladı. Ekipler dün Altay’ın Gaziosmanpaşa’da saklandığını tespit etti. Yapılan operasyonda kaçamayacağını anlayan Altay, Yorgancı’yı öldürdüğü tabancayla kendi yaşamına son verdi.