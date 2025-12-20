×
Gündem Haberleri

Katilin sicili kabarık çıktı

Murat Dereli, parkta tartıştığı yeğeninin eşi Serkan Akdal’ı bıçaklayarak öldürdü. Dereli’nin 2004’te eniştesini öldürdüğü gerekçesiyle hapis cezası aldığı, 2012’de tahliye olduğu bildirildi.

ZONGULDAK’ta Valilik binası yakınındaki İsmet İnönü Parkı’nda önceki gün, Murat Dereli (44) ile yeğeninin eşi Serkan Akdal (44) arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Murat Dereli cebinden çıkardığı bıçakla, Akdal’ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye götürülen Serkan Akdal, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ekipler, olayın ardından kaçan Murat Dereli’yi, Yayla Mahallesi’nde ağaçlık alana yapılan operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan Dereli’nin ifadesinde tartışmanın ortamda küfürlü konuşma ve aşağılama nedeniyle çıktığını söylediği belirtildi.

CİNAYETTEN HÜKÜM GİYMİŞ

Murat Dereli’nin 2004 yılında eniştesini öldürdüğü gerekçesiyle hapis cezası aldığı, 2012’de cezasını tamamlayarak tahliye olduğu bildirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Murat Dereli, dün sabah saatlerinde yoğun güvenlik önlemi altında Zonguldak Adliyesi’ne getirildi. Dereli, adliye önünde kendisini görüntüleyen gazetecilere, “3 kişi saldırdılar, kendimi savunmak için vurdum. Yoksa ben ölecektim” dedi. Şüphelinin adliyedeki işlemleri devam ediyor.

