Katilin kaçışı Ağrı’da bitti

Güncelleme Tarihi:

#Rukiye Yanar#Adem Yanar#Manisa
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2025 07:00

Eşi Rukiye Yanar’ı Manisa’da tabancayla vurarak öldüren Adem Yanar, İran’a kaçmak üzere gittiği Ağrı’da yakalandı.

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde oturan Adem Yanar (46) ile Rukiye Yanar (43) çifti arasında geçen cumartesi günü bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Çift otomobille seyahat ederken tartışma devam etti. İddiaya göre Adem Yanar, Turgutlu ilçesinde eşini tabancayla vurduktan sonra cansız bedeni bırakıp olay yerinden kaçtı. Rukiye Yanar’dan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine ekiplerin yaptığı çalışmada Rukiye Yanar’a ulaşılamazken eşi Adem Yanar’ın Ağrı’ya gittiği tespit edildi. İran’a kaçmayı planladığı öğrenilen şüpheli Adem Yanar, takip sonucunda Ağrı’da yakalanarak gözaltına alındı. Adem Yanar, ifadesinde eşini öldürdüğünü itiraf etti ve cesedini sakladığı yeri tarif etti. Turgutlu’da Ova mevkisine giden polis ekiplerinin yaptığı aramada Rukiye Yanar’ın cansız bedenine ulaşıldı. Yanar’ın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

 

