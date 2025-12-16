×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Katilin ‘indirim oyunu’ çürütüldü

Güncelleme Tarihi:

#Erzurum#Katil#Haksız Tahrik
Katilin ‘indirim oyunu’ çürütüldü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2025 07:00

Ali Osman Buzlak, 16 Nisan’da Erzurum Şehir Hastanesi bahçesinde araç içerisinde tartıştığı eşi Hatice Ağcakale Buzlak’ı boğarak öldürmüş, cesedi de arabanın bagajında saklamıştı.

Haberin Devamı

Erzurum 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan tutuklu sanık Ali Osman Buzlak’a ‘eşe karşı kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti. Buzlak hakkında herhangi bir takdir ya da haksız tahrik indirimi uygulanmamıştı. Buzlak hakkındaki kararın gerekçesi açıklandı.

Kararda, “Sanığın cep telefonunda yapılan teknik inceleme neticesinde düzenlenen bilirkişi raporunda, maktulle sanık arasındaki mesaj kayıtları ve telefondaki görüntüleri içerisinde hakaret, tehdit, saldırganlık, aldatma içerikli herhangi bir kayda rastlanılmadığı anlaşılmıştır” ifadelerine yer verildi. Olayın değerlendirilmesiyle ilgili ise şöyle denildi:

“Sanığın eyleminin maktulün hakaret etmesi ve aldattığını söylemesi üzerine yani maktulden kaynaklanan herhangi bir haksız fiilin doğurduğu öfke veya şiddetli elemin etkisiyle işlendiği hususunda somut bir delil bulunmadığından beyanlarına itibar edilmediği, bu kapsamda haksız tahrik hükümleri uygulanmamıştır.”  

Gözden KaçmasınGüllünün ölümünde tek tanık konuştu: Yalnız kaldığımızda Ben yanarsam ikimiz de yanarız dediGüllü'nün ölümünde tek tanık konuştu: Yalnız kaldığımızda 'Ben yanarsam ikimiz de yanarız' dediHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınGazeteci Mehmet Akif Ersoy’un uyuşturucu testi sonucu çıktıGazeteci Mehmet Akif Ersoy’un uyuşturucu testi sonucu çıktıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Erzurum#Katil#Haksız Tahrik

BAKMADAN GEÇME!