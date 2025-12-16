Katilin ‘indirim oyunu’ çürütüldü

Haberin Devamı

Erzurum 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan tutuklu sanık Ali Osman Buzlak’a ‘eşe karşı kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti. Buzlak hakkında herhangi bir takdir ya da haksız tahrik indirimi uygulanmamıştı. Buzlak hakkındaki kararın gerekçesi açıklandı.

Kararda, “Sanığın cep telefonunda yapılan teknik inceleme neticesinde düzenlenen bilirkişi raporunda, maktulle sanık arasındaki mesaj kayıtları ve telefondaki görüntüleri içerisinde hakaret, tehdit, saldırganlık, aldatma içerikli herhangi bir kayda rastlanılmadığı anlaşılmıştır” ifadelerine yer verildi. Olayın değerlendirilmesiyle ilgili ise şöyle denildi:

“Sanığın eyleminin maktulün hakaret etmesi ve aldattığını söylemesi üzerine yani maktulden kaynaklanan herhangi bir haksız fiilin doğurduğu öfke veya şiddetli elemin etkisiyle işlendiği hususunda somut bir delil bulunmadığından beyanlarına itibar edilmediği, bu kapsamda haksız tahrik hükümleri uygulanmamıştır.”