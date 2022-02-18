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Katilin ifadesine Hürriyet ulaştı: ‘Beni aldattığı için kavga ettik’

#Sıla#Cinayet#Can Gökçek
Katilin ifadesine Hürriyet ulaştı: ‘Beni aldattığı için kavga ettik’

Hüseyin Can Gökçek savcılıkta Sıla ile ilişkisinin detaylarını ve cinayeti ayrıntılarıyla anlattı. İfadesinde bildik bahaneyi tekrarlayan Gökçek “Sıla beni aldattı, o yüzden kavga ettik, nasıl bıçakladığımı hatırlamıyorum” dedi.

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Sıla’yı suçlayarak savunma yapan Gökçek şunları söyledi:

ENGELLİ RAPORU

“Zihinsel engelli raporum var. Sıla ile 2019’da Instagram’da tanıştık. Sonra çıkmaya başladık. 2-3 kere Giresun’a geldim. Bir apart otelde Sıla ile birkaç kez buluştuk. Sonra Sıla’nın ailesi ilişkimizi öğrendi. Tanımak için beni Giresun’a çağırdılar. Sürekli erteliyordum. Ailenin bana karşı olumsuz bir tavrı olmadığını görünce evlerinde 5 gün kaldım. Uyurken ailesi telefonumu kontrol etmiş. Sıla’nın üzerinde badi tişört bulunduğu için ‘Müstehcen içerikli bu fotoğrafları nerede çektiniz?’ diye sordular. Aile mutaassıp olduğu için Sıla’nın bu şekilde giyinmesini yadırgadılar. Beni de yanlarına alarak Sıla’yı çocuk hastanesine muayeneye götürdüler. Ben bir fırsatını bulup Trabzon’a kaçtım. Babası bana telefon etti. Hakaret ve küfürler etmeye başladı. Beni şikâyet ettiler, tutuklandım, 35 gün cezaevinde kaldım. Sonra Sıla ve ailesi şikâyetini geri aldığı için tahliye oldum. Sıla’nın babası babamla görüşmüş ‘Bunu bir hal çaresine koyalım’ diyerek bizi nişanlama yoluna girmişler.

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‘AİLELER NİŞANLADI’

Ailesi evlilik ve masraflar için bizimkileri çok sıkıştırıyordu. Sonra Sıla ‘Yanına kaçacağım’ dedi, Ankara’ya geldi. Evimizde 1.5 ay kaldı. 2021’in Temmuz-Ağustos aylarında Sıla’nın ailesi ‘Gelin bu işi bitirelim, nişan yapalım. Çok zor durumdayız’ dediler. Giresun’a geldik aile arasında nişan yaptık. 2021’in Kasım ayında duruşma için Giresun’a geldim. Duruşmada ailesi benden şikâyetçi olduğunu söyledi. Sıla şikâyetçi olmadı. Daha sonra Sıla ile görüştük. Benden ayrılması için baskı yapıp dövdüklerini öğrendim. 2020’nin Ocak ayında Giresun’a geldim. Sıla, ailesi zorladığı için şikâyetçi olacağını söyledi. Kavga etmeden ayrıldık. 13 Şubat’tan itibaren Sıla ile özel şifreli mesajla konuşmaya devam ettik. Bana Giresun’a gelmemi söyledi.

‘SEVDİĞİNİ SÖYLEDİ’

Sıla bana Tiktok’tan eve gelmemi söyledi. 15 Şubat’ta sabah taksiyle Sıla’nın evine gittim. Camı açtı ben camdan ayakkabılarımla içeri girdim. Babaanne evde yoktu. Babası, annesi ve kardeşleri de yoktu. Beni sevdiğini ve bırakmak istemediğini söyledi. Ankara’ya kaçmak için plan yaptık. Sıla’nın yanından ayrıldım. Sıla bana telefonda ‘Yarın da gel’ dedi. Sıla ile ortak Instagram hesabımızı kontrol ettiğimde Oğuz isimli bir şahsın Sıla ile ‘aşkımlı- cicimli’ konuştuğunu gördüm. Birbirlerine attıkları fotoğraflar vardı. Sinirlendim. Sıla’ya beni aldattığını söyledim. 16 Şubat’ta sabah otelden yine taksiyle Sıla’nın evinin oraya geçtim. Evin kapısı her zaman açık olurdu.

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‘HATIRLAMIYORUM’

Kapıdan girince Sıla beni karşıladı. Mesajlarını sordum. Kavga etmeye başladık. Sıla bana hakaret etti, şikâyet edeceğini söyledi. Bunun üzerine sinirlendim. Öfke kontrol problemim var. Bıçak Sıla’nın elindeydi. Babaannesi yukarı geldi, bizi ayırdı. Ben aşağı indim, mutfaktan meyve bıçağını aldım. Tekrar kavgaya başladık. Ne şekilde bıçakladığımı hatırlamıyorum. Aşağı indim. Elimi ve bıçağı yıkadım. Havaalanında beni yakaladılar, pişmanım.”

TUTUKLANDI

Gökçek, Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’nce ‘canavarca hisle ve eziyet çektirerek çocuğu nitelikli kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

 

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